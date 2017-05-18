"Оттава" забросила "Питтсбургу" пять шайб и вышла вперед в серии

В третьем матче финала Восточной конференции плей-офф НХЛ "Оттава" на своей площадке обыграла "Питтсбург" (5:1) и повела в серии 2-1.

"Сенаторз" в первом периоде забросили четыре шайбы в ворота соперника. Хозяева открыли счет уже на 48-й секунде (Хоффман), а после того, как на 13-й минуте в воротах Флери шайба бывала в четвертый раз, "пингвины" заменили вратаря. Во второй двадцатиминутке Туррис довел счет до крупного. Гол престижа у "Питтсбурга" — на счету капитана Сидни Кросби.

Следующий матч состоится 20 мая вновь на площадке "Сенаторз".

Кубок Стэнли. Финал Восточной конференции. Третий матч

Оттава — Питтсбург — 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Шайб: 1:0 Хоффман (Террис, Бэрроуз, 0:48). 2:0 Мето (Райан, Брассар, 10:34). 3:0 Брассар (Макартур, Райан, 12:28). 4:0 Смит (Мето, Карлссон, 12:52). 5:0 Террис (Хоффман, Клаессон, 38:18). 5:1 Кросби (Кессел, Штрайт, 46:07—бол).

Вратари: Андерсон — Флери (Мюррей, с 12:52).

Штраф: 12 — 22.

Броски: 29 (12+10+7) — 26 (10+10+6).

Счет в серии: 2-1 (2:1 ОТ, 0:1, 5:1).

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