"Оттава" шестой раз победила в овертайме, a Малкин обогнал Ягра по очкам

Первые матчи финалов конференций в Кубке Стэнли завершились в овертаймах. На Западе "Анахайм" дома уступил "Нэшвиллу" (2:3), а на Востоке "Питтсбург" на домашней площадке — "Оттаве" (1:2). "Сенаторс" стали шестым клубом в истории, выигравшим не менее 6 матчей в овертайме в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Кроме того, "Сенаторс" стали пятым клубом в истории, выигравшим 8 из 9 первых матчей в Кубке Стэнли с разницей в одну шайбу. Лишь однажды в текущем розыгрыше "Оттава" одержала более крупную победу — в 6-м матче 2-го раунда над "Рейнджерс" (4:2).

Форвард "Оттавы" Бобби Райан стал первым игроком в истории "Сенаторс", забившим 2 гола в овертайме в одном плей-офф. В 13 играх текущего Кубка американец Райан набрал 11 (5+6) очков.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин против "Оттавы" забил гол и был признан третьей звездой матча. Россиянин набрал 148-е (54+94) очко в 137 играх плей-офф и вышел на чистое 3-е место в истории "пингвинов", превзойдя Яромира Ягра (147). Первое место по этому показателю у Марио Лемье (172 очка), второе — у Сидни Кросби (151). В 13 матчах текущего Кубка Стэнли Малкин набрал 19 (6+13) очков и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

Вторые матчи серий пройдут 14 мая (в Анахайме) и 15 мая (в Питтсбурге).

Кубок Стэнли

Финал Восточной конференции

Питтсбург — Оттава — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Пажо (Райан, 14.32). 1:1 Малкин (Хэйнси, Куниц, 54.25). 1:2 Райан (Стоун, Пажо, 64.59).

Вратари: Флери 35/33 — Андерсон 29/28.

Счет в серии: 0-1.

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Финал Западной конференции

Анахайм — Нэшвилл — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 Сильверберг, 5.15. 1:1 Форсберг (Джохансен, Ирвин, 12.34). 1:2 Уотсон (Экхольм, Джохансен, 22.42). 2:2 Линдхольм (Томпсон, 57.21). 2:3 Нил (Экхольм, Суббан, 69.24).

Вратари: Гибсон 46/43 — Ринне 29/27.

Счет в серии: 0-1.

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