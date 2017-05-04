"Отстойный" гол помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон" и рекордсмен Гецлаф

rus.DELFI.lv
четверг, 4 мая 2017 г. 15:05
Во втором раунде Кубка Стэнли прошли четвертые матчи серий "Питтсбург Пингвинс" — "Вашингтон Кэпиталз" и "Эдмонтон Ойлерз" — "Анахайм Дакс".
© AFP / Scanpix

"Пингвины" без травмированного капитана Сидни Кросби сумели обыграть "столичных" — 3:2. "Питтсбург" сумел быстро открыть счет: на исходе пятой минуты отличился Патрик Хернквист. В начале второй 20-минутки Джейк Гюнцель удвоил перевес хозяев льда, причем шайба в ворота Холтби влетела от конька Дмитрия Орлова. После игры российский защитник "столичных" назвал этот гол "отстоем".

Несмотря на такую обидно пропущенную шайбу "Вашингтон" не пал духом и в течение 72 секунд сравнял счет после бросков Евгения Кузнецова и Нейта Шмидта. Впрочем, ничейный результат не продержался и трех минут: Джастин Шульц реализовал удаление в составе гостей и эта шайба в итоге оказалась победной.

Счет в серии стал для "Кэпиталз" стал катастрофическим (1-3). Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в четвертом поединке результативными действиями не отметился, зато дважды отправлялся на скамейку штрафников и после матча раскритиковал себя за игры в этом матче.

В другой серии "Анахайм Дакс" сумел сравнять счет, обыграв в гостях "Эдмонтон Ойлерз". Победа к "Дакс" пришла на первой минуте овертайма (4:3), причем во всех голах команды принял участие Райан Гецлаф (2+2). Для Гецлафа эти голы стали 35-м и 36-м в играх Кубка Стэнли, по данному показателю Райан стал рекордсменом в истории "Дакс", превзойдя Теему Селянне (35 шайб). В текущем розыгрыше Гецлаф набрал уже 13 (7+6) очков и уступает только Евгению Малкину (16).

НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 4-й матч

Питтсбург Пингвинз — Вашингтон Кэпиталз 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
1:0 — Хернквист (Мяяття, Каллен) — 04:39 (5x5)
2:0 — Гюнцель — 23:51 (5x5)
2:1 — Кузнецов (Уильямс, Юханссон) — 27:21 (5x5)
2:2 — Шмидт (Оши, Шаттенкирк) — 28:33 (5x5)
3:2 — Шульц (Малкин, Гюнцель) — 31:24 (5x4).
Счет в серии: 3-1.

Эдмонтон Ойлерз — Анахайм Дакс 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
1:0 — Лучич (Драйзайтль, Летестю) — 15:38 (5x4)
2:0 — Макдэвид (Драйзайтль, Марун) — 17:43 (5x5)
2:1 — Гецлаф (Монтур) — 21:37 (5x5)
2:2 — Ракелль (Гецлаф, Перри) — 25:33 (5x5)
2:3 — Гецлаф — 34:25 (5x5)
3:3 — Каджула (Ньюджент-Хопкинс, Марун) — 58:18 (6x5)
3:4 — Сильверберг (Гецлаф) — 60:45 (5x5)
Счет в серии: 2-2.

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