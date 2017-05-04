"Отстойный" гол помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон" и рекордсмен Гецлаф

Во втором раунде Кубка Стэнли прошли четвертые матчи серий "Питтсбург Пингвинс" — "Вашингтон Кэпиталз" и "Эдмонтон Ойлерз" — "Анахайм Дакс".

"Пингвины" без травмированного капитана Сидни Кросби сумели обыграть "столичных" — 3:2. "Питтсбург" сумел быстро открыть счет: на исходе пятой минуты отличился Патрик Хернквист. В начале второй 20-минутки Джейк Гюнцель удвоил перевес хозяев льда, причем шайба в ворота Холтби влетела от конька Дмитрия Орлова. После игры российский защитник "столичных" назвал этот гол "отстоем".

Guentzel is just willing pucks in the net these days. His eight playoff goals lead the NHL. 😮 pic.twitter.com/HWLf7YTXfK— Pittsburgh Penguins (@penguins) May 4, 2017

Несмотря на такую обидно пропущенную шайбу "Вашингтон" не пал духом и в течение 72 секунд сравнял счет после бросков Евгения Кузнецова и Нейта Шмидта. Впрочем, ничейный результат не продержался и трех минут: Джастин Шульц реализовал удаление в составе гостей и эта шайба в итоге оказалась победной.

Счет в серии стал для "Кэпиталз" стал катастрофическим (1-3). Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в четвертом поединке результативными действиями не отметился, зато дважды отправлялся на скамейку штрафников и после матча раскритиковал себя за игры в этом матче.

В другой серии "Анахайм Дакс" сумел сравнять счет, обыграв в гостях "Эдмонтон Ойлерз". Победа к "Дакс" пришла на первой минуте овертайма (4:3), причем во всех голах команды принял участие Райан Гецлаф (2+2). Для Гецлафа эти голы стали 35-м и 36-м в играх Кубка Стэнли, по данному показателю Райан стал рекордсменом в истории "Дакс", превзойдя Теему Селянне (35 шайб). В текущем розыгрыше Гецлаф набрал уже 13 (7+6) очков и уступает только Евгению Малкину (16).

НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 4-й матч

Питтсбург Пингвинз — Вашингтон Кэпиталз 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

1:0 — Хернквист (Мяяття, Каллен) — 04:39 (5x5)

2:0 — Гюнцель — 23:51 (5x5)

2:1 — Кузнецов (Уильямс, Юханссон) — 27:21 (5x5)

2:2 — Шмидт (Оши, Шаттенкирк) — 28:33 (5x5)

3:2 — Шульц (Малкин, Гюнцель) — 31:24 (5x4).

Счет в серии: 3-1.

Эдмонтон Ойлерз — Анахайм Дакс 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)

1:0 — Лучич (Драйзайтль, Летестю) — 15:38 (5x4)

2:0 — Макдэвид (Драйзайтль, Марун) — 17:43 (5x5)

2:1 — Гецлаф (Монтур) — 21:37 (5x5)

2:2 — Ракелль (Гецлаф, Перри) — 25:33 (5x5)

2:3 — Гецлаф — 34:25 (5x5)

3:3 — Каджула (Ньюджент-Хопкинс, Марун) — 58:18 (6x5)

3:4 — Сильверберг (Гецлаф) — 60:45 (5x5)

Счет в серии: 2-2.