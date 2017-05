"Отстойный" гол помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон" и рекордсмен Гецлаф

"Пингвины" без травмированного капитана Сидни Кросби сумели обыграть "столичных" — 3:2. "Питтсбург" сумел быстро открыть счет: на исходе пятой минуты отличился Патрик Хернквист. В начале второй 20-минутки Джейк Гюнцель удвоил перевес хозяев льда, причем шайба в ворота Холтби влетела от конька Дмитрия Орлова. После игры российский защитник "столичных" назвал этот гол "отстоем".

Guentzel is just willing pucks in the net these days. His eight playoff goals lead the NHL. 😮 pic.twitter.com/HWLf7YTXfK— Pittsburgh Penguins (@penguins) May 4, 2017