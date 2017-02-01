Отраженный пенальти помог "Ливерпулю" не проиграть "Челси"

Во вторник, 31 января, состоялись семь матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, все лидеры турнира потеряли очки, а в центральном поединке встречались "Ливерпуль" и "Челси".

"Ливерпуль" в последнее время преследуют сплошные неудачи и матч с "Челси" на своем поле начался для команды Юргена Клоппа не очень весело: в середине тайма Давид Луис буквально вколотил мяч со штрафного в сетку ворот мерсисайдцев. Но на 57-й минуте у хозяев получилась атака, которую точным ударом завершил Жоржиньо Вейналдум.

За четверть часа до финального свистка в ворота "Ливерпуля" был назначен 11-метровый. К мячу подошел лучший бомбардир "синих", однако переиграть Симона Миньоле ему не удалось — 1:1.

Потерял очки и поднявшийся на второе место "Тоттенхэм", сыгравший на выезде по нулям с "Сандерлендом". Тем не менее "шпоры" поднялись на второе место благодаря осечке лондонского "Арсенала". "Канониры" оказались не готовы к игре со скромным "Уотфордом" и уступили дома — 1:2.

Чемпионат Англии (23-й тур):

Суонси — Саутгемптон 2:1 (1:0)

Голы: Моусон (38), Сигурдссон (70) — Лонг (57)

Сандерленд — Тоттенхэм 0:0

Тоттенхэм: Ворм, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 38), Уокер, Эриксен, Ваньяма, Дембеле (Янссен, 85), Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Сиссоко, 73), Кейн.

Мидлсбро — Вест Бромвич 1:1 (1:1)

Голы: Негредо (17-пен.) — Моррисон (6)

Бернли — Лестер 1:0 (0:0)

Гол: Воукс (87)

Арсенал — Уотфорд 1:2 (0:2)

Голы: Ивоюи (58) — Кабуль (10), Дини (13)

Арсенал: Чех, Мустафи, Монреаль, Габриэл, Косьельни, Озил, Рэмзи (Окслейд-Чемберлен, 20), Ивоби, Коклен (Перес, 67), Санчес, Жиру (Уолкотт, 46).

Борнмут — Кристал Пэлас 0:2 (0:0)

Голы: Дэнн (46), Бентеке (90)

Ливерпуль — Челси< 1:1 (0:1)

Голы: Вейналдум (57) — Давид Луис (24)

Нереализованный пенальти: Коста (76-вратарь).

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Лаллана (Ориги, 90), Джан, Коутиньо (Мане, 75), Вейналдум, Фирмино, Хендерсон, Милнер.

Челси: Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес, Виллиан (Фабрегас, 83), Канте, Азар (Педро, 72), Диего Коста (Батшуайи, 90).

1 Челси 23 56

2 Тоттенхэм 23 47

3 Арсенал 23 47

4 Ливерпуль 23 46

5 Ман Сити 22 43

6 Ман Юнайтед 22 41

7 Эвертон 22 36

8 Вест Бромвич 23 33

9 Бернли 23 29

10 Сток Сити 22 28

11 Вест Хэм 22 28

12 Саутгемптон 23 27

13 Уотфорд 23 27

14 Борнмут 23 26

15 Мидлсбро 23 21

16 Лестер Сити 23 21

17 Суонси Сити 23 21

18 Кристал Пэлас 23 19

19 Сандерленд 23 16

20 Халл Сити 22 16