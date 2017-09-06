Отбор на ЧМ-2018: Украина проиграла в Исландии, Испания забила 8 голов

Сборная Исландии теперь делит лидерство с Хорватией (по 16 очков), которая оступилась в Турции (0:1), на два очка отстают украинцы и турки.

Лидер группы G сборная Испании добилась самой крупной гостевой победы в истории — 8:0 над Лихтенштейном. На три очка от испанцев отстают итальянцы, со счетом 1:0 переигравшие израильтян.

Сербы увезли три очка из Дублина против ирландцев (1:0) и закрепились на первой строке в группе D. На второе место поднялась сборная Уэльса (2:0 над Молдовой).

Квалификация ЧМ-2018. 8-й тур

Группа D

Австрия — Грузия 1:1 (1:1)

Голы: Шауб 43 — Гвилия 8.

Молдова — Уэльс 0:2 (0:0)

Голы: Робсон-Кану 80, Рэмзи 90.

Ирландия — Сербия 0:1 (0:0)

Гол: Коларов 55.

1 Сербия 8 5 3 0 17-7 18

2 Уэльс 8 3 5 0 12-5 14

3 Ирландия 8 3 4 1 9-6 13

4 Австрия 8 2 3 3 10-10 9

5 Грузия 8 0 5 3 8-12 5

6 Молдова 8 0 2 6 4-20 2

Группа G

Италия — Израиль 1:0 (0:0)

Гол: Иммобиле 53.

Лихтенштейн — Испания 0:8 (0:4)

Голы: Рамос 3, Мората 15, 54, Иско 16, Сильва 39, Аспас 51, 63, Геппель 89 (автогол).

Македония — Албания 1:1 (0:0)

Голы: Трайковски 78 (пен) — Роши 52.

1 Испания 8 7 1 0 32-3 22

2 Италия 8 6 1 1 19-7 19

3 Албания 8 4 1 3 10-9 13

4 Израиль 8 3 0 5 9-14 9

5 Македония 8 2 1 5 10-14 7

6 Лихтенштейн 8 0 0 8 1-34 0

Группа I

Исландия — Украина 2:0 (0:0)

Голы: Сигурдссон 47, 66.

Украина: Пятов, Хачериди, Матвиенко, Ракицкий, Бутко, Коноплянка, Коваленко, Степаненко (Ротань, 76), Малиновский (Зинченко, 71), Ярмоленко, Беседин (Кравец, 71).

Турция — Хорватия 1:0 (0:0)

Гол: Тосун 75.

Косово — Финляндия 0:1 (0:0)

Гол: Пукки 83.

1 Хорватия 8 5 1 2 12-3 16

2 Исландия 8 5 1 2 11-7 16

3 Турция 8 4 2 2 12-8 14

4 Украина 8 4 2 2 11-7 14

5 Финляндия 8 2 1 5 6-10 7

6 Косово 8 0 1 7 3-20 1