Отбор ЧМ-2018: Хет-трик Паулиньо, Месси выводит Аргентину на третье место

В Южной Америке прошли матчи 13 тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 по футболу.

Бразильцы разбили в Монтевидео ближайших преследователей уругвайцев со счетом 4:1. Хет-трик оформил Паулиньо, выступающий за китайский "Гуанчжоу", еще один мяч в ворота хозяев забил Неймар. Сборная Бразилии набрала 30 очков и уверенно лидирует в южноамериканской отборочной группе. Очень возможно, что пентакампеоны под руководством Тете уже через пять дней станут первым пробившимся через отбор участником ЧМ-2018.

На третье место поднялась сборная Аргентины (22 очка), одолевшая дома команду Чили. Успех аргентинцам принес гол Лионеля Месси в начале встречи, забитый с 11-метрового. Четвертыми теперь идут колумбийцы, с трудом переигравшие на своем поле Боливию — 1:0.

Лидер турнира сборная Бразилии благодаря хет-трику играющего в Китае Паулиньо упрочила свои позиции и уже через один-два тура досрочно оформит билет на главный футбольный турнир четырехлетия.

Здесь автором единственного гола стал Хамес Родригес. За семь минут до окончания встречи он не забил пенальти, но вовремя оказался на добивании.

ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка (13-й тур):

Колумбия — Боливия 1:0 (0:0)

Гол: Хамес Родригес (83)

Нереализованный пенальти: Хамес Родригес (83-вратарь)

Колумбия: Оспина, Сапата, Мина, Армеро, Торрес, Урибе (Сапата, 64), Санчес, Хамес Родригес, Куадрадо, Бакка (Кардона, 76), Муриэль (Киньонес, 34).

Уругвай — Бразилия 1:4 (1:1)

Голы: Кавани (9-пен.) — Паулиньо (19, 52, 90+2), Неймар (74)

Уругвай: Сильва, Годин, Сильва, Коатес, Перейра, Родригес, Аревало, Весино, Санчес (Эрнандес, 77), Ролан (Стуани, 58), Кавани.

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос, Марсело, Миранда, Паулиньо, Ренато Аугусто (Фернандиньо, 82), Коутиньо (Виллиан, 86), Каземиро, Фирмино (Диего Соуза, 89), Неймар.

Предупреждения: Перейра (35), Каземиро (45), Марсело (57), Дани Алвес (61), Годин (65), Коатес (71).

Парагвай — Эквадор 2:1 (1:0)

Голы: Вальдес (12), Алонсо (65) — Кайседо (70-пен.)

Венесуэла — Перу 2:2 (2:0)

Голы: Вильянуэва (24), Отеро (40) — Каррильо (46), Герреро (64)

Аргентина — Чили 1:0 (1:0)

Гол: Месси (16-пен.)

Аргентина: Ромеро, Отаменди, Мас (Мусаккьо, 46), Меркадо (Ронкалья, 77), Рохо, Биглия, Маскерано, Ди Мария, Агуэро (Банега, 58), Игуаин, Месси.

Чили: Браво, Исла, Босежур, Хара, Фуэнсалида (Кастильо, 55), Арангис (Паредес, 90), Варгас, Эрнандес, Санчес, Медель, Сильва (Вальдивия, 70).

Предупреждения: Арангис (11), Фуэнсалида (15), Маскерано (18), Игуаин (74), Эрнандес (86).

1. Бразилия 13 9 3 1 32-10 30

2. Уругвай 13 7 2 4 25-15 23

3. Аргентина 13 6 4 3 15-12 22

4. Колумбия 13 6 3 4 16-15 21

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5. Эквадор 13 6 2 5 23-18 20

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6. Чили 13 6 2 5 21-18 20

7. Парагвай 13 5 3 5 13-18 18

8. Перу 13 4 3 6 20-22 15

9. Боливия 13 2 1 10 10-32 7

10. Венесуэла 13 1 3 9 16-31 6