Определился последний полуфиналист Кубка Гагарина

rus.DELFI.lv
понедельник, 20 марта 2017 г. 10:21
Сегодня стал известен последний полуфиналист розыгрыша Кубка Гагарина-2017. Им стал казанский "Ак Барс", уверенно обыгравший в шестом матче серии плей-офф омский "Авангард".
© Sputnik / Scanpix

Команда Зинэтулы Билялетдинова быстро открыла дома счет, реализовав большинство на 5-й минуте (автор гола Федор Малыхин). А затем в начале второго периода в течение 86 секунд забросила в ворота Доминика Фурха еще две шайбы (отличились Иржи Секач и Артем Лукоянов).

В середине встречи у "Авангарда" выскочил на лед не принимавший участие в игре до этого момента Сергей Орлов. Защитник омичей попытался вызвать на бой нападающего "барсов" Дениса Голубева, но тот демонстративно отказался сбрасывать краги. В результате чего "Ак Барс" получил четырехминутное большинство, а Орлов, сыгравший в матче лишь 6 секунд, сразу ушел в раздевалку.

На исходе 34-й минуты встречи Владимир Ткачев увеличил перевес до 4:0, а наставник "Авангарда" Федор Канарейкин во втором перерыве заменил вратаря. Но и вышедшему вместо Фурха Шилину не удалось сохранить ворота на замке до финальной сирены: на 54-й минуте казанцы реализовали большой численный перевес (5х3), а точку в матче и в серии поставил Альберт Ярулин — 5:0.

Таким образом, "Ак Барс" выиграл серию с общим счетом 4-2 и теперь сыграет в финале Восточной конференции с магнитогорским "Металлургом". Первый матч здесь пройдет 24 марта в Магнитогорске. В финале Западной конференции встретятся санкт-петербургский СКА и ярославский "Локомотив" (здесь серия начинается 23 марта в Питере).

Кубок Гагарина-2016/17. 1/4 финала (6-й матч):

Ак Барс Казань — Авангард Омск 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
1:0 — Малыхин (Азеведу, Ткачев) — 04:08 (5x4)
2:0 — Секач (Ткачев, Малыхин) — 25:20 (5x4)
3:0 — Лукоянов (Захарчук, Малыхин) — 26:46 (5x5)
4:0 — Ткачев (Чибисов, Захарчук) — 34:00 (5x5)
5:0 — Яруллин (Секач, Мусин) — 53:27 (5x3).
Счет в серии: 4 — 2 .

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