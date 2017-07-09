Определились все участники четвертого круга "Уимблдона"

В женском разряде свои матчи третьего круга в шестой день турнира помимо Кузнецовой и Радванска выиграли датчанка Каролин Возняцки, американка Коко Вандевей, хорватка Петра Мартич, словачка Магдалена Рыбарикова, немка Ангелик Кербер и испанка Гарбинье Мугуруса.

У мужчин семикратный чемпион швейцарец Роджер Федерер в трех сетах прошел немца Мишу Зверева, а трехкратный чемпион серб Новак Джокович — латвийца Эрнеста Гулбиса. Также в три партии уложились австриец Доминик Тим, чех Томаш Бердых, немец Александр Зверев и канадец Милош Раонич. Болгарин Димитров выиграл два сета у Дуди Села, после чего теннисист из Израиля снялся с матча из-за травмы паха.

В затяжных пятисетовых поединка вылетели два "сеяных" француза: Жо-Вильфред Тсонга (12) уступил американцу Сэму Куэрри, а Гаэль Монфис (15) — своему соотечественнику Адриану Маннарино.

9 июля на "Уимблдоне" — день отдыха. Матчи 1/8 финала состоятся 10 июля.

8 июля. 1/16 финала

Мужчины

Сэм Куэрри (США) — Жо-Вильфред Тсонга (Франция) — 6:2 3:6 7:6 1:6 7:5

Милош Раонич (Канада) — Альберт Рамос-Винолас (Испания) — 7:6 6:4 7:5

Александр Зверев (Германия) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:4 6:4 6:2

Григор Димитров (Болгария) — Дуди Села (Израиль) — 6:1 6:1, отказ

Роджер Федерер (Швейцария) — Миша Зверев (Германия) — 7:6 6:4 6:4

Доминик Тим (Австрия) — Джаред Дональдсон (США) — 7:5 6:4 6:2

Томаш Бердых (Чехия) — Давид Феррер (Испания) — 6:3 6:4 6:3

Адриан Маннарино (Франция) — Гаэль Монфис (Франция) — 7:6 4:6 5:7 6:3 6:2

Новак Джокович (Сербия) — Эрнест Гулбис (Латвия) — 6:4 6:1 7:6

Женщины

Каролин Возняцки (Дания) — Анетт Контавейт (Эстония) — 3:6 7:6 6:2

Коко Вандевей (США) — Элисон Риск (США) — 6:2 6:4

Петра Мартич (Хорватия) — Зарина Дияс (Казахстан) — 7:6 6:1

Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:2 6:1

Светлана Кузнецова (Россия) — Полона Герцог (Словения) — 6:4 6:0

Агнешка Радванска (Польша) — Тимеа Бачински (Швейцария) — 3:6 6:4 6:1

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:2 6:2

Ангелик Кербер (Германия) — Шелби Роджерс (США) — 4:6 7:6 6:4