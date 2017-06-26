Определились все полуфиналисты Кубка конфедераций и удаление после видеопросмотра

В воскресенье, 25 июня, двумя матчами в квартете В завершился групповой этап Кубка конфедераций-2017 по футболу, который проходит в России.

Сборная Германии в матче 3-го тура дожала во втором тайме команду Камеруна. Сразу после перерыва отличился Керем Демирбай. Затем главный арбитр встречи колумбиец Вильмар Рольдан на основании видеоповтора показал красную карточку защитнику камерунцев Эрнесту Мабука. Правда, перед этим судья сперва удалил Себастьена Сиани. На поле возникла неразбериха, в результате которой Рольдан изменил свое решение только после второго видеопросмотра. Таким образом, красная карточка Сиани была отменена, а Мабука покинул поле. Впрочем, камерунская сборная так и не поняла, за что удалили ее игрока.

Немцы практически сразу воспользовались потерей у соперника игрока и забили второй мяч, автором которого стал Тимо Вернер. Он уже на 81-й минуте установил окончательный результат, а между этими голами у Камеруна отличился Венсан Абубакар — 3:1.

В параллельном матче сборная Австралии не сумела обыграть команду Чили (1:1), и южноамериканцы вышли в плей-офф со второго места.

Таким образом, в полуфинале Германия встретится в Сочи 29 июня с командой Мексики, а днем ранее в Казани сыграют сборные Португалии и Чили. Финал и встреча за третье место пройдут 2 июля на стадионе "Санкт-Петербург" и столичной арене "Спартак" соответственно.

Кубок конфедераций-2017. Группа В (3-й тур):

Германия — Камерун 3:1 (0:0)

Голы: Демирбай (48), Вернер (66, 81) — Абубакар (78)

Германия: тер Стеген, Платтенхардт, Зюле, Рюдигер, Гинтер, Джан, Киммих, Демирбай (Брандт, 78), Руди (Хенрихс, 74), Дракслер (Юнес, 80), Вернер.

Камерун: Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Фэ, Мабука, Тейку, Сутчин-Джум (Нгамале, 58), Замбо-Ангисса, Бассогог (Токо-Экамби, 82), Муканджо (Гиоата, 70), Абубакар, Сиани.

Предупреждение: Платтенхардт (90).

Удаление: Мабука (64).

Чили — Австралия 1:1 (0:1)

Голы: Родригес (67) — Тройси (42)

Чили: Браво, Хара, Диас, Мена, Видаль, Фуэнсалида (Родригес, 46), Варгас (Диас, 82), Арангис (Эрнандес, 46), Санчес, Сильва, Исла.

Австралия: Райан, Макгоуэн, Сэйнсбери (Райт, 72), Бехич, Миллиган, Луонго, Ирвайн, Тройси, Кэйхилл (Лекки, 57), Круз, Юрич (Макларен, 62).

Предупреждения: Луонго (21), Тройси (31), Кэйхилл (33), Бехич (45), Видаль (57), Эрнандес (75).

Итоговая таблица группы В

1. Германия 3 2 1 0 7-4 7

2. Чили 3 1 2 0 4-2 5

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3. Австралия 3 0 2 1 4-5 2

4. Камерун 3 0 1 2 2-6 1