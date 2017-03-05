Определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ

rus.DELFI.lv
воскресенье, 5 марта 2017 г. 13:40
В субботу, 4 марта, определились последние участники четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ими стали омский "Авангард" и астанинский "Барыс".
© Scanpix

Как уже сообщалось ранее, омский "Авангард" во Владивостоке обыграл "Адмирал" Оскара Бартулиса (2:0) и одержал победу в серии 4-2.

Такой же исход в серии зафиксирован в противостоянии астанинского "Барыса" с челябинским "Трактором", а шестой матч клуб из Казахстана выиграл с минимальным перевесом — 2:1. Победную шайбу забросил Дастин Бойд.

Борьбу за Кубок Гагарина-2017 на "Востоке" продолжат следующие пары: "Металлург" (Магнитогорск) — "Барыс" (Астана) и "Авангард" (Омск) — "Ак Барс" (Казань). Первые матчи здесь пройдут 9, 11, 13, 15 марта и, если потребуется, 17, 19 и 21 марта.

В Западной конференции встретятся ЦСКА (Москва) — "Локомотив" (Ярославль) и СКА (Санкт-Петербург) — "Динамо" (Москва). Здесь серии начинаются 8 марта, а следующие игры запланированы 10, 12, 14 марта, а если потребуется — 16, 18 и 20 марта.

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