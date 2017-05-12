Определено место проведения Матча звезд КХЛ в юбилейном 10-м сезоне

Континентальная хоккейная лига и казахстанский "Барыс" подписали соглашение о проведении Недели звезд хоккея-2018 в Астане, передает "Спорт-Экспресс".

Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года и включит в себя: Матч звезд Женской хоккейной лиги, Кубок Вызова МХЛ, Матч звезд КХЛ, а также Мастер-шоу.

Мероприятия примет новая "Барыс Арена", которая вмещает более 11 тысяч зрителей.

В конкурсе на право проведения мероприятия Астана обошла Владивосток, Казань и Хельсинки. Предыдущий "Матч звезд КХЛ" прошел 21 января в Уфе. Предстоящий чемпионат станет для КХЛ юбилейным — десятым.