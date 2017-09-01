Очередной мега-трансфер ПСЖ: после Неймара в Париж переехал Мбаппе

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года. По его окончании "ПСЖ" может выкупить права на игрока. Финансовые подробности сделки не раскрываются. Ранее издание L'Equipe утверждало, что 18-летний Мбаппе перейдет в "ПСЖ" на правах аренды с правом выкупа за 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказал мадридскому "Реалу". "Предпочел ПСЖ мадридскому "Реалу", потому что здесь у меня будет достаточно игровой практики. Это был определяющий фактор", – приводит слова Мбаппе Sky Sports. В составе вице-чемпионов Франции Мбаппе будет конкурировать за место в основе с Неймаром, Кавани, Ди Марией, Дракслером и Лукасом Моурой.

В начале августа парижане установили новый трансферный рекорд — в "Пари Сен-Жермен" из "Барселоны" перешел бразильский нападающий Неймар, отступные по контракту с каталонцами у которого составили 222 миллиона евро.

"Монако" в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а Мбаппе в 44 матчах за монегасков во всех турнирах забил 26 мячей.