Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года. По его окончании "ПСЖ" может выкупить права на игрока. Финансовые подробности сделки не раскрываются. Ранее издание L'Equipe утверждало, что 18-летний Мбаппе перейдет в "ПСЖ" на правах аренды с правом выкупа за 180 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказал мадридскому "Реалу". "Предпочел ПСЖ мадридскому "Реалу", потому что здесь у меня будет достаточно игровой практики. Это был определяющий фактор", – приводит слова Мбаппе Sky Sports. В составе вице-чемпионов Франции Мбаппе будет конкурировать за место в основе с Неймаром, Кавани, Ди Марией, Дракслером и Лукасом Моурой.
В начале августа парижане установили новый трансферный рекорд — в "Пари Сен-Жермен" из "Барселоны" перешел бразильский нападающий Неймар, отступные по контракту с каталонцами у которого составили 222 миллиона евро.
"Монако" в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а Мбаппе в 44 матчах за монегасков во всех турнирах забил 26 мячей.
Очередной мега-трансфер ПСЖ: после Неймара в Париж переехал Мбаппе
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