Обнародован календарь КХЛ на следующий сезон

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа в Санкт-Петербурге матчем за Кубок Открытия между обладателем Кубка Гагарина СКА и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона ЦСКА. Первый этап чемпионата завершится 1 марта 2018 года и продлится 193 календарных дня (из них 145 — игровых). Второй этап чемпионата начнется 3 марта для команд конференции "Запад" и 4 марта — для клубов "Востока". Плей-офф завершится за неделю до начала ЧМ-2018 в Дании.

Каждая из 27 команд-участниц проведет на первом этапе по 56 матчей. Рижское "Динамо" стартовый матч проведет 22 августа в Омске против "Авангарда". 24 августа рижане сыграют в Новосибирске, 26-го — в Астане, 28-го — в Ханты-Мансийске.

Первый домашний матч динамовцы Риги проведут 31 августа против "Спартака". Далее будут игры против московского "Динамо" (2 сентября), "Локомотива" (4-го), СКА (6-го) и "Барыса" (8-го).

В августе у рижан запланировано 5 игр, в сентябре — 11, в октябре — 11, в ноябре — 10, в декабре — 7, в январе — 10, в феврале и марте — по одной. Заключительный матч регулярного чемпионата — 1 марта дома против "Йокерита". Кстати, три из четырех последних матчей "Динамо" играть именно с финским клубом.

В предстоящем сезоне со всеми соперниками рижское "Динамо" сыграет по два раза (дома и в гостях), а с "Йокеритом" и минским "Динамо" — по 4 раза. В начале чемпионата у команды Сандиса Озолиньша будут две пятиматчевые выездные серии: с 12 по 20 сентября по маршруту Уфа — Сочи — Хельсинки — Казань — Нижнекамск, а с 3 по 13 октября — по маршруту Москва (ЦСКА) — Подольск — Братислава — Нижний Новгород — Череповец.

Самая длительная домашная серия рижан — семь матчей (4-22 января). Наиболее продолжительные паузы без игр у "Динамо" — с 22 декабря по 4 января и с 28 января по 27 февраля.

В расписании предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура в Финляндии (7-11 ноября) и России (13-17 декабря), а также Олимпийского турнира в Пхенчхане (9-25 февраля).

По словам вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгия Кобылянского, "у сборной России будет 16 дней на подготовку к Олимпийским играм, 17 дней — Игры. Это самая большая пауза на Олимпиаду за последние три цикла. Окончание игр плей-офф запланировано за неделю до начала чемпионата мира в Дании".

Перерыв в календаре КХЛ, связанный с подготовкой сборной России к Олимпиаде, продлится с 24 января по 8 февраля. Общая продолжительность паузы — 33 дня (в сезоне-09/10 было 23 дня, в сезоне-2013/14 — 27 дней).

Кроме того, запланированы паузы для проведения Недели Звезд Хоккея 2018 в Астане (12-15 января) и перерыв на новогодние праздники (31 декабря — 2 января). Традиционно не будет игр 7 сентября в день памяти "Локомотива".

Как отмечает пресс-служба лиги, календарь сезона-17/18 имеет ряд преимуществ по сравнению с расписаниями других "олимпийских" сезонов КХЛ. Количество дней без матчей — 48 (в сезоне-09/10 — 56, в сезоне-13/14 — 61). Минимальным (8) будет количество дней без матчей по причинам, не связанным с официальными международными паузами ИИХФ (в сезонах 2009/2010 и 2013/2014 — по 16). В среднем на один игровой день придется 5,21 матча (в сезоне-09/10 — 5,46, в сезоне-13/14 — 6,25).

Весь календарь сезона КХЛ-17/18.