Новая подопечная Плющенко попросила познакомить ее с Роналду

rus.DELFI.lv
среда, 19 апреля 2017 г. 16:25
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию российская фигуристка Аделина Сотникова захотела познакомиться с форвардом мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Об этом спортсменка написала в своем "твиттере".
Adelina Sotnikova
© AP/Scanpix

"Познакомьте меня с Криштиану Роналду! Интересно, в чем его секрет? Кто знает? Может, он поделится со мной своей энергетикой", — отметила Сотникова.

Криштану Роналду является лучшим футболистом мира по итогам прошлого года и в свои 32 продолжает устанавливать новые рекорды. Вчера он оформил хет-трик в четвертьфинальном матче с "Баварией" и стал первым футболистом, которому удалось забить 100 мячей в главном еврокубке — Лиге чемпионов.

Аделина Сотникова два года назад стала олимпийской чемпионкой Игр в Сочи, но после этого фигуристке и близко не удалось подобраться к прежним результатам. В начале этого сезона 20-летняя Сотникова принимала участие в шоу "Ледниковый период" на Первом канале, а в начале апреля стало известно, что спортсменка прекращает сотрудничество со своим прежним тренером Еленой Буяновой и переходит в группу под руководством Евгения Плющенко. Завершивший карьеру Плющенко собирается подготовить Аделину к Играм-2018 в Пхенчхане.

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Новая подопечная Плющенко попросила познакомить ее с Роналду

Adelina Sotnikova
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