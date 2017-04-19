Новая подопечная Плющенко попросила познакомить ее с Роналду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию российская фигуристка Аделина Сотникова захотела познакомиться с форвардом мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Об этом спортсменка написала в своем "твиттере".

"Познакомьте меня с Криштиану Роналду! Интересно, в чем его секрет? Кто знает? Может, он поделится со мной своей энергетикой", — отметила Сотникова.

Познакомьте меня с Криштиану Роналду! 👍🏼😍🙈 интересно,в чем его секрет? Кто знает?) может он поделится со мной своей энергетикой 😝— Adelina Sotnikova (@sotnickova2014) April 18, 2017

Криштану Роналду является лучшим футболистом мира по итогам прошлого года и в свои 32 продолжает устанавливать новые рекорды. Вчера он оформил хет-трик в четвертьфинальном матче с "Баварией" и стал первым футболистом, которому удалось забить 100 мячей в главном еврокубке — Лиге чемпионов.

Аделина Сотникова два года назад стала олимпийской чемпионкой Игр в Сочи, но после этого фигуристке и близко не удалось подобраться к прежним результатам. В начале этого сезона 20-летняя Сотникова принимала участие в шоу "Ледниковый период" на Первом канале, а в начале апреля стало известно, что спортсменка прекращает сотрудничество со своим прежним тренером Еленой Буяновой и переходит в группу под руководством Евгения Плющенко. Завершивший карьеру Плющенко собирается подготовить Аделину к Играм-2018 в Пхенчхане.