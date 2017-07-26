Новак Джокович из-за травмы не выйдет на корт до конца года

Бывшая первая ракетка мира, а ныне четвертый по рейтингу теннисист планеты серб Новак Джокович из-за травмы пропустит остаток сезона и не сыграет на Открытом чемпионате США. Об этом сам спортсмен заявил в социальной сети Facebook.

В середине июля Новак досрочно завершил выступление на Уимблдоне, отказавшись из-за травмы локтя от продолжения борьбы в четвертьфинальном матче с чехом Томашем Бердыхом.

"После того как на протяжении года меня беспокоила травма локтя, я принял решение взять паузу и не играть на турнирах до конца 2017 года. Уимблдон выдался для меня самым тяжелым за последнее время турниром, чувствовалась боль, которая только усиливалась. Я консультировался с врачами, и все согласны, что мне нужен отдых и время на восстановление", - заявил Джокович.

Помимо US Open 2017, который пройдет с 28 августа по 10 сентября, сербский теннисист пропустит итоговый турнир АТР в Лондоне.

Джокович добавил, что решение о паузе в карьере далось ему нелегко, однако он постарается максимально полезно провести свободное время. Осенью теннисиста ожидает пополнение в семействе.