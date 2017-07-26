Новак Джокович из-за травмы не выйдет на корт до конца года

NEWSru.com
среда, 26 июля 2017 г. 17:12
Бывшая первая ракетка мира, а ныне четвертый по рейтингу теннисист планеты серб Новак Джокович из-за травмы пропустит остаток сезона и не сыграет на Открытом чемпионате США. Об этом сам спортсмен заявил в социальной сети Facebook.
Novakas Djokovičius
© Reuters / Scanpix

В середине июля Новак досрочно завершил выступление на Уимблдоне, отказавшись из-за травмы локтя от продолжения борьбы в четвертьфинальном матче с чехом Томашем Бердыхом.

"После того как на протяжении года меня беспокоила травма локтя, я принял решение взять паузу и не играть на турнирах до конца 2017 года. Уимблдон выдался для меня самым тяжелым за последнее время турниром, чувствовалась боль, которая только усиливалась. Я консультировался с врачами, и все согласны, что мне нужен отдых и время на восстановление", - заявил Джокович.

Помимо US Open 2017, который пройдет с 28 августа по 10 сентября, сербский теннисист пропустит итоговый турнир АТР в Лондоне.

Джокович добавил, что решение о паузе в карьере далось ему нелегко, однако он постарается максимально полезно провести свободное время. Осенью теннисиста ожидает пополнение в семействе.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Новак Джокович из-за травмы не выйдет на корт до конца года

Novakas Djokovičius
Бывшая первая ракетка мира, а ныне четвертый по рейтингу теннисист планеты серб Новак Джокович из-за травмы пропустит остаток сезона и не сыграет на Открытом чемпионате США. Об этом сам спортсмен заявил в социальной сети Facebook.

WADA обязало спортсменов сообщать об употреблении алкоголя и менструальном цикле

WADA обязало спортсменов сообщать об употреблении алкоголя и менструальном цикле
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело два новшества в организацию антидопингового контроля. Теперь спортсмены должны сообщать об употреблении алкоголя в течение шести часов до проведения допинг-контроля, а женщины — еще и о своем менструальном цикле.

Тренировка с Виталием Кличко продана на аукционе за 6000 долларов (1)

Vitalijus Kličko
Спортивная тренировка с мэром Киева Виталием Кличко продана на благотворительных торгах на электронной площадке государственных и публичных закупок ProZorro за 150 тысяч гривен (примерно 5,7 тысячи долларов). Об этом сообщается на официальной странице ProZorro в Facebook.

Емельяненко может провести реванш с Митрионом

Bellator dvikova: Fiodoras Jemeljanenka – Mattas Mitrione'as
Легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко может провести реванш с американцем Мэттом Митрионом после своего следующего поединка. Об этом заявил президент организации Bellator Скотт Кокер.

Назначен главный тренер сборной Канады и объявлен ее состав на турнир в Сочи

Назначен главный тренер сборной Канады и объявлен ее состав на турнир в Сочи
Стал известен тренерский штаб хоккейной сборной Канады в олимпийском сезоне-17/18. Главным тренером назначен Уилли Дежарден. Его помощниками стали Крэйг Вудкрофт, Дэйв Кинг и Скотт Уокер.
Facebook друзья