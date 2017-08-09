Ноу-хау из Чехии: скамейки запасных в виде пивных банок

rus.DELFI.lv
среда, 9 августа 2017 г. 18:20
Чешский футбольный клуб "Виктория" из города Пльзень сделал необычный подарок всем любителям пива в честь заключения нового контракта с пивоварней Gambrinus. На выходе получились весьма оригинальные скамейки запасных — на стадионе Doosan они оформлены в виде огромных банок пива с самыми современными кожаными сиденьями.
© AP / Scanpix

"Это была общая идея. Я рад, что она реализована. Это уникальная скамейка запасных, которой нет ни у кого в мире", — отметил генеральный менеджер "Виктории" Адольф Садек.

Теперь каждый футболист будет сидеть в пивной банке, сообщает официальный сайт клуба.

Футбольный стадион, где тренируются футболисты "Виктории", расположен как раз возле пивоваренного завода. Таким образом футбольная команда и пивоварня решили еще раз подчеркнуть свое многолетнее сотрудничество. Проект разрабатывался несколько месяцев. На изготовление скамеек ушло четыре недели.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Ноу-хау из Чехии: скамейки запасных в виде пивных банок

Ноу-хау из Чехии: скамейки запасных в виде пивных банок
Чешский футбольный клуб "Виктория" из города Пльзень сделал необычный подарок всем любителям пива в честь заключения нового контракта с пивоварней Gambrinus. На выходе получились весьма оригинальные скамейки запасных — на стадионе Doosan они оформлены в виде огромных банок пива с самыми современными кожаными сиденьями.

ВИДЕО: Российская теннисистка выиграла очко ударом между ног (5)

ВИДЕО: Российская теннисистка выиграла очко ударом между ног
Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого круга на турнире в Торонто удачно выполнила твинер - удар между ног.

ФОТО: Фанат Роналду с фамилией "Путин" затмил матч "Реала" и "МЮ" (2)

ФОТО: Фанат Роналду с фамилией Путин затмил матч Реала и МЮ
Матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "МЮ" запомнился не только зрелищной игрой команд с обилием голевых моментов. По ходу встречи на поле выбежал колоритный болельщик с оголенным торсом.

"Реал" второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

Реал второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
"Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА. Мадридцы защитили трофей, победив в Скопье со счетом 2:1.

"Реал" второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

Реал второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
"Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА. Мадридцы защитили трофей, победив в Скопье со счетом 2:1.
Facebook друзья