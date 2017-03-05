Норвежские лыжницы не дали выиграть соперницам ни одной медали

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 5 марта 2017 г. 10:45
В Лахти (Финляндия) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта и сегодня были разыграны медали у женщин в гонке на 30 км свободным стилем с масс-старта. Весь пьедестал заняли норвежки во главе с именитой Марит Бьорген.
© Sputnik / Scanpix

Бьорген пришла на финиш первой спустя 1 час 8 минут 37 секунд. Всего две секунды ей уступили соотечественницы Хайди Венг и Астрид Якобсен, но фотофиниш высказался в пользу Венг.

Для Бьорген это была четвертая победа в Лахти и 18-е золото в карьере на чемпионатах мира — абсолютно лучший результат в истории этих соревнований.

ЧМ-2017 (Лахти, 4 марта). Лыжные гонки. Женщины. 30 км

1. Марит Бьорген (Норвегия) — 1:08.36,8.
2. Хайди Венг (Норвегия) — отставание 1,9.
3. Астрид Якобсен (Норвегия) — то же отставание…

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