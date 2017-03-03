Норвежки доминируют в эстафете, у Бьорген — третье золото ЧМ-2017

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти женскую эстафету 4х5 км выиграла команда Норвегии.

На равных с норвежскими лыжницами соперницы из Финляндии и Швеции могли конкурировать два первых этапа классическим ходом. На третьем этапе сначала от норвежки Якобсен отстала шведка Андерссон, а потом и финка Мононен.

К последнему этапу Якобсен создала для Марит Бьорген задел в 55 секунд,и в дальнейшем у фаворитов не возникло серьезных проблем. В итоге команда Норвегии выиграла у ближайших конкуренток более минуты и на четвертом подряд чемпионате мира стала лучшей (до норвежек дважды кряду побеждали финки). А для именитой Бьорген, которая финишировала с флагом, это золото стало третьим на ЧМ-2017 и 17-м — в карьере (вновь обновлен рекорд в истории лыжного спорта, на втором месте — россиянка Елена Вяльбе с 14 "золотыми").

В споре за второе место шведка Нильссон на последней прямой оказалась быстрее финки Пярмякоски и принесла своей команде серебро. У хозяек чемпионата мира — бронза. В топ-6 также вошли команды США, России и Германии.

Мужская эстафета пройдет 3 марта.

Лахти (Финляндия). Чемпионат мира

Женщины. Эстафета, 4х5 км

1. Норвегия (Фалла, Х. Венг, Якобсен, Бьорген) — 52.21,5

2. Швеция (Хог, Калла, Э. Андерссон, Ст. Нильссон) +1.01,6

3. Финляндия (Сааринен, Нисканен, Мононен, Пярмякоски) +1.02,1

4. США (Рэндалл, Бьорнсен, Стивен, Диггинс) +1.33,8

5. Россия (Кальсина, Белорукова, Чекалева, Седова) +2.28,6

6. Германия (Хенниг, Белер, Фессель, Рингвальд) +2.38,3…