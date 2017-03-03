НХЛ:голова Зайцева помогла "Кингз" вернуться в игру и одержать победу

DELFI
пятница, 3 марта 2017 г. 17:10
В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся прошедшей ночью между клубами "Лос-Анджелес Кингз" и "Торонто Мэйпл Лифс" форвард "королей" Анже Копитар отличился с помощью головы соперника.
© AFP / Scanpix

К началу заключительного периода "Лос-Анджелес" уступал 0:2, но получил большинство, которое реализовал достаточно курьезным образом. Хозяева площадки долго перепасовывались в зоне соперника, пока на бросок не отважился Анже Копитар. Причем щелчок у словенца не получился: шайба летела явно мимо ворот, но на ее пути оказался защитник "Лифс" Никита Зайцев. Шайба угодила в шлем российского хоккеиста и срикошетила в ворота.

Так счет стал 1:2, а буквально через полторы минуты воодушевленный "Кингз" сравнял результат. Команды в итоге доиграли до серии буллитов, где опять отличился Копитар, принесший хозяевам льда два очка — 3:2.

DELFI
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