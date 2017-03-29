НХЛ: Овечкин сделал хет-трик, "Детройт" впервые за 27 лет — без плей-офф

В чемпионате НХЛ капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота "Миннесоты" (5:4 ОТ), а всего в этом матче он набрал 4 (3+1) очка. В списке лучших по результативности россиян в истории лиги Овечкин обошел Алексея Ковалева и сравнялся с Александром Могильным.

Россиянин трижды отличился в большинстве, забив свои 31-й, 32-й и 33-й голы в сезоне. Это позволило ему выйти на единоличное 26-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с 558 голами, обойдя Джона Бьюсика (556).

Чтобы обойти идущего 25-м Ги Лефлера (560 голов), Овечкину необходимо забросить 3 шайбы.

Всего в этом сезоне в активе форварда "Кэпиталс" — 66 (33+33) очков в 75 матчах. Хет-трик в ворота "Миннесоты" стал для Овечкина 17-м в карьере НХЛ.

По очкам за карьеру в лиге Овечкин сравнялся с Александром Могильным (по 1032 очка), обойдя Алексея Ковалева (1029). Выше них находится только Сергей Федоров (1179 очков).

"Детройт" уступил "Каролине" (1:4) и лишился всех шансов на попадание в плей-офф. "Ред Уингс" не сыграют в кубковых матчах впервые с 1990 года. Они выходили в плей-офф на протяжении 25 сезонов подряд и выиграли за это время 4 Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008). "Детройт" лишился возможности побить рекорд НХЛ — "Бостон" с 1968 по 1996 годы выходил в плей-офф 29 раз подряд.

"Баффало" проиграл одному из лидеров Восточной конференции "Коламбусу" (1:3) и тоже не попал в плей-офф. В этом матче нападающий "Сэйбрс" Земгус Гиргенсонс провел на льду 12 минут и 23 секунды. Он сделал один бросок по воротам и провел один силовой прием. Вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 39 броcков выиграл 41-й матч в сезоне, еще на одну игру улучшив клубный рекорд.

В этом сезоне Гиргенсонс в 70 матчах набрал 15 (6+15) очков, при этом шайбу в последний раз он забрасывал больше двух месяцев назад — безголевая серия латвийского хоккеиста составляет уже 24 матча.

После очередных сыгранных матчей места в плей-офф себе обеспечили "Рейнджерс" (7-й раз подряд), "Анахайм" (5-й раз подряд) и "Эдмонтон" (впервые с 2006 года). 11 лет назад "Ойлерс" дошли до финала Кубка Стэнли, но затем не попадали в восьмерку лучших команд Западной конференции на протяжении 10 сезонов подряд.

На Западе и Востоке известны по 5 участников розыгрыша Кубка Стэнли и остаются свободными еще по три вакансии.

28 марта

Миннесота — Вашингтон — 4:5 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 0:1)

0:1 — Оши (Овечкин, Бэкстрем)

1:1 — Поминвилл (Нидеррайтер, Ханзал)

1:2 — Овечкин (Бэкстрем, Юханссон)

1:3 — Овечкин (Юханссон, Шаттенкирк)

2:3 — Ханзал (Сперджен, Поминвилл)

2:4 — Овечкин (Юханссон, Бэкстрем)

3:4 — Сперджен

4:4 — Э.Стаал (Койву, Сперджен)

4:5 — Оши (Нисканен, Юханссон)

ВИДЕО МАТЧА

Нью-Джерси — Виннипег — 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)

0:1 — Элерс (Уилер, Труба)

1:1 — Беннетт (Заха, Праут)

2:1 — Холл (Зэйджак)

3:1 — Ноусен (Пиетила)

3:2 — Уилер (Мелхиори, Шайфли)

3:3 — Армия

Бостон — Нэшвилл — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

1:0 — Бержерон (Маршанд, Хара)

2:0 — Крейчи (Стэффорд, Пастрняк)

2:1 — Смит (Эллис, Йоси)

3:1 — Эккиари (Нэш)

4:1 — Бэкес (Мур)

Филадельфия — Оттава — 3:2 бул (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Карлссон (Террис)

1:1 — Шенн (Жиру, Гостисбеер)

1:2 — Террис (Клаэссон, Сиси)

2:2 — Уил

Каролина — Детройт — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

1:0 — Стемпняк (Фолк, Райан)

2:0 — Нордстрем (Терявяйнен, Песке)

3:0 — Дж.Стаал (Дальбек, Теннисон)

3:1 — Носек (Миллер, Стрит)

4:1 — Линдхольм (Фолк, Ахо)

Коламбус — Баффало — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

1:0 — Куинси

2:0 — Эткинсон (Веннберг, Джонс)

2:1 — Родригес (Маккейб, О′Райлли)

3:1 — Саад (Андерсон)

Торонто — Флорида — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

1:0 — Мэттьюс (В. Нюландер, Хайман)

2:0 — Комаров (Кадри, Браун)

2:1 — Смит (Демерс, Йэндл)

3:1 — Хайман (Комаров)

3:2 — Ягр (Йэндл, Барков)

Монреаль — Даллас — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

0:1 — Маккензи

1:1 — Пачиоретти (Дано)

2:1 — Галлахер (Байрон)

3:1 — Лехконен (Марков)

4:1 — Радулов (Пачиоретти)

Эдмонтон — Лос-Анджелес — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

1:0 — Макдэвид (Драйзайтль)

1:1 — Игинла

2:1 — Грайба (Нюджент-Хопкинс, Нерс)

Ванкувер — Анахайм — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

0:1 — Перри (Верметт, Ричи, Биекса, Ракелль)

0:2 — Ивс (Верметт, Ричи, Биекса, Ракелль)

0:3 — Ричи (Мэнсон, Линдхольм)

0:4 — Монтур (Верметт)

1:4 — Босер (Саттер)