НХЛ объявила о пропуске игроками лиги Олимпиады-2018

rus.DELFI.lv
вторник, 4 апреля 2017 г. 09:39
Игроки, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги, не примут участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на сайте НХЛ.
NHL: "Capitals" - "Devils"
© Reuters / Scanpix

"Мы давно дали понять, что, несмотря на нежелание большинства клубов прерывать сезон-2017/2018 для участия хоккеистов в Олимпийских играх, мы были открыты для предложений со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), Международной федерации хоккея (ИИХФ), Ассоциацию игроков лиги (НХЛПА) и других заинтересованных сторон. Однако прошло несколько месяцев и конструктивного диалога так и не произошло. Вместо этого МОК заявил, что наше участие в Олимпиаде 2022 года будет зависеть от решения по Играм-2018.

Теперь и профсоюз игроков подтвердил, что у них нет никакого желания или намерения продолжать переговоры, которые бы сделали участие в Играх более привлекательным для клубов. В результате нам остается только заявить, что календарь будущего сезона-2017/2018 будет сверстан без учета перерыва на Олимпиаду. На этом мы считаем вопрос закрытым", — отмечается в заявлении НХЛ.

Ранее, 21 марта комиссар лиги Гэри Беттмэн уже заявил, что игроки НХЛ не примут участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. При этом его заместитель Билл Дэйли позже отметил, что окончательное решение по данному вопросу на тот момент еще не было принято, а глава ИИХФ Рене Фазель был спокоен и убеждал СМИ, что все переговоры с лигой еще впереди.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Для участия игроков сильнейшей в мире хоккейной лиги в олимпийском турнире требовалось сделать паузу в чемпионате НХЛ на 17 дней.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

НХЛ объявила о пропуске игроками лиги Олимпиады-2018

NHL: Capitals - Devils
Игроки, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги, не примут участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на сайте НХЛ.

WADA оправдало ямайских спринтеров, в пробах которых обнаружили кленбутерол (3)

WADA оправдало ямайских спринтеров, в пробах которых обнаружили кленбутерол
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало проводить расследование в отношении спринтеров с Ямайки, в пробах которых с Олимпиады 2008 года были обнаружены следы кленбутерола.

Золото на чемпионате мира по фигурному катанию выиграла Евгения Медведева (6)

Jevgenija Medvedeva
Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки и стала двукратной чемпионкой мира.

"Дело вкуса": автор скандального бюста Криштиану Роналду ответил критикам

Cristiano Ronaldo biustas Madeiros oro uoste
Автор бюста Криштиану Роналду, который вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников футболиста, заявил, что оценка его работы - "дело вкуса".

СМИ: Президент "Реала" создал сайт с целью оказывать давление на судей

Florentino Perezas
Скандальную информацию обнародовали испанские СМИ. El Diario утверждает, что в 2013-м году президент мадридского футбольного клуба "Реала" Флорентино Перес создал сайт с целью оказывать давление на судей и улучшить репутацию клуба в соцсетях, сообщает Footballhd.ru.
Facebook друзья
Rambler's Top100