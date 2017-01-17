НХЛ: на две передачи Овечкина Малкин ответил хет-триком

Соперники устроили настоящий триллер. В первом периоде "столичные" забросили две шайбы, а в начале второй 20-минутки Джастин Уильямс довел перевес гостей уже до 3:0. Дальше начал забивать "Питтсбург": в течение восьми минут хозяева площадки зажигали за воротами Холтби красный свет пять раз (дважды это сделал Малкин), после чего кипер "Вашингтона" уступил свое место Грубауэру.

"Вашингтон" на это отвечает двумя голами в течение пары минут, причем Ларс Эллер сравнял счет в меньшинстве — 5:5! Но на второй перерыв "пингвины" ушли в роли лидера — это Евгений Малкин отличился в большинстве и оформил хет-трик. Кстати, 11-й в заокеанской карьере россиянина и по этому показателю он занимает в клубе второе место, уступая только легендарному Марио Лемье, успевшему за свою карьеру наколотить 40 хет-триков.

На 46-й минуте матча Сидни Кросби забрасывает 27-ю шайбу в сезоне (лучший показатель в лиге) и "Питтсбург" ведет уже 7:5. Но благодаря голам Ти Джей Оши (здесь Александр Овечкин оформил вторую результативную передачу в этой сумасшедшей игре) и Ларса Эллера за пять минут до окончания основного времени "Вашингтон" переводит игру в овертайм — 7:7.

Из дополнительных пяти минут было сыграно только 35 секунд. Триллер оборвал бросок Конора Шири, принесший победу "пингвинам" — 8:7.

"Вашингтон" с 64 очками продолжает возглавлять не только Восточную конференцию, но и всю сводную таблицу чемпионата, "Питтсбург" набрал 59 пунктов и занимает четвертое место на "Востоке".

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Питтсбург Пингвинз — Вашингтон Кэпиталз 8:7ОТ (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)

0:1 — Бураковски (Винник) — 07:06 (5x5)

0:2 — Бекстрем (Оши, Овечкин) — 17:09 (5x5)

0:3 — Уильямс (Кузнецов, Юханссон) — 21:17 (5x5)

1:3 — Малкин (Дейли, Шульц) — 26:28 (4x4)

2:3 — Шири (Кросби, Дейли) — 27:12 (4x4)

3:3 — Бонино (Шульц, Кессел) — 28:55 (5x5)

4:3 — Раст (Дейли, Мяяття) — 33:47 (5x5)

5:3 — Малкин (Гюнцель, Шульц) — 34:37 (5x5)

5:4 — Коннолли (Чорни, Бураковски) — 35:07 (5x5)

5:5 — Эллер (Шмидт, Оши) — 36:54 (4x5)

6:5 — Малкин (Хернквист, Кросби) — 37:19 (5x4)

7:5 — Кросби (Шири, Раст) — 45:55 (5x5)

7:6 — Оши (Овечкин, Нисканен) — 49:29 (5x4)

7:7 — Эллер (Орлов, Нисканен) — 54:38 (5x5)

8:7 — Шири (Кросби, Шульц) — 60:34 (3x3).

Броски: 37 — 28

Вратари: Мюррей — Холтби (с 34:37 — Грубауэр).

Штраф: 10 — 4.

