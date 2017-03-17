НХЛ: курьез в матче "Баффало" - в ходе игры затерялась шайба

Очередной неудачный матч провели хоккеисты "Баффало Сэйбрз" в регулярном чемпионате НХЛ, уступив всухую на выезде "Лос-Анджелес Кингз".

"Короли" имели полное преимущество в первом периоде, на голову перебросали соперника (15-2), однако счет открыть не сумели. "Баффало" играл настолько плохо, что шайба никак не хотела слушаться хоккеистов "Сэйбрз". Или летела в штангу, или как в этом эпизоде — застряла в коньке защитника Джоша Горджеса, который поначалу даже не понял где собственно шайба, пока ему на нее не указал партнер по команде.

Судьба матча в итоге решилась в третьем периоде, когда в составе "Кингз" отличились Джером Игинла (41-я минута) и Адриан Кемпе (55). Голкипер "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик отразил все 26 бросков игроков "Баффало" по своим воротам.

Между тем "Баффало" терпит шестое поражение в последних семи играх и опускается уже на 14 место в конференции (68 очков в 71 матче). Позади на "Востоке" только "Детройт" (65) и "Нью-Джерси" (64), у которых еще имеется по два игры в запасе.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес Кингз — Баффало Сэйбрз 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Игинла (Копитар, Браун, 40:36). 2:0 Кемпе (Даути, Браун, 54:40).

Броски: 36 — 26

Вратари: Куик — Ленер

Штраф: 9 — 9.

