Невероятный камбэк, или как отыграть за минуту "-14"

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rus.DELFI.lv
среда, 11 января 2017 г. 10:47
В матче от 8 января в чемпионате NCAA (Национальной ассоциации американского студенческого спорта) по баскетболу случилось просто волшебное спасение команды Университета Невады. Ее игрокам удалось отыграть в концовке матча за минуту с небольшим 14-очковое отставание, а затем и вырвать победу на последних секундах овертайма.
© Скриншот

Команда "Невада Вульф Пэк" уступала по ходу второй половины встречи с "Нью-Мексико Лобос" "-25". За 11 минут до окончания основного времени игры счет был 74:49 в пользу "Нью-Мексико". Когда до сирены оставалось уже полторы минуты перевес "Лобос" исчислялся 14 очками (90:76) и, казалось, ничто не угрожает победе хозяев площадки.

Когда до конца матча оставалось 67 секунд, Джордан Кэролайн совершил перехват, отдал передачу под трехочковый бросок партнеру Чарли Тулей и счет стал 90:79. Дальше "волки" перешли на тактику фолов, игрок "Лобоса" не забил оба, а "Невада" ответила быстрой атакой и точным трехочковым в исполнении Маркуса Маршалла — 82:90 за 53 секунды до конца.

Дальше снова последовал моментальный фол, игрок хозяев площадки забросил уже один штрафной из двух, а гости отвечают очередной "трешкой" от Маршалла — 85:91 и впереди еще 40 секунд игрового времени.

В таком же духе игра продолжается: снова только один реализованный штрафной у "Нью-Мексико" и моментальный ответ "Невады": теперь забивает из-за дуги Кэролайн — 88:92 за 28 секунд до окончания матча.

Следующие штрафные "Логос" исполняет точно и отрыв увеличился — 94:88. На что "волки" отвечают очередным трехочковым попаданием(!) от Маршалла — 91:94 и еще 18 секунд до сирены.

Опять следует фол со стороны гостей, хозяева не забивают оба штрафных, гости забивают мяч на подборе и устремляются в атаку, мяч адресуется Маршалу, который забрасывает за этот короткий отрезок четвертый трехочковый и сравнивает результат — 94:94!

На ответную атаку у баскетболистов "Нью-Мексико" оставалось еще восемь секунд, но бросок оказался неточным и матч перешел в овертайм.

Дополнительная 5-минутка шла с небольшим перевесом хозяев, которые быстро ушли на пять очков вперед (101:96). Когда оставалось до конца 9 секунд "Нью-Мексико" реализовал один штрафной и счет стал 104:102 в пользу "Лобос".

"Волки" взяли тайм-аут, игра возобновилась и Джордан Кэролайн, возглавивший погоню, забрасывает победную "трешку" — 105:104!!! В оставшиеся три секунды овертайма деморализованные баскетболисты "Нью-Мексико" ничего придумать не смогли и потерпели поражение, которое теперь войдет в историю NCAA.

Формально — это теперь второй героический камбэк в истории ассоциации. В марте прошлого года баскетболисты Texaса A&M в матче против университета Северной Айовы сумели отыграть 12 очков за 42 секунды, а потом одержать победу во втором овертайме (подробнее — здесь). Звезда НБА Леброн Джеймс тогда прокомментировал этот удивительный матч так: "Если бы я играл за Северную Айову, я бы бросил баскетбол".

Видеообзор матча Nevada — New Mexico 105:104 ОТ

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