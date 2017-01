Невероятный камбэк, или как отыграть за минуту "-14"

Команда "Невада Вульф Пэк" уступала по ходу второй половины встречи с "Нью-Мексико Лобос" "-25". За 11 минут до окончания основного времени игры счет был 74:49 в пользу "Нью-Мексико". Когда до сирены оставалось уже полторы минуты перевес "Лобос" исчислялся 14 очками (90:76) и, казалось, ничто не угрожает победе хозяев площадки.

Когда до конца матча оставалось 67 секунд, Джордан Кэролайн совершил перехват, отдал передачу под трехочковый бросок партнеру Чарли Тулей и счет стал 90:79. Дальше "волки" перешли на тактику фолов, игрок "Лобоса" не забил оба, а "Невада" ответила быстрой атакой и точным трехочковым в исполнении Маркуса Маршалла — 82:90 за 53 секунды до конца.

Дальше снова последовал моментальный фол, игрок хозяев площадки забросил уже один штрафной из двух, а гости отвечают очередной "трешкой" от Маршалла — 85:91 и впереди еще 40 секунд игрового времени.

В таком же духе игра продолжается: снова только один реализованный штрафной у "Нью-Мексико" и моментальный ответ "Невады": теперь забивает из-за дуги Кэролайн — 88:92 за 28 секунд до окончания матча.

Следующие штрафные "Логос" исполняет точно и отрыв увеличился — 94:88. На что "волки" отвечают очередным трехочковым попаданием(!) от Маршалла — 91:94 и еще 18 секунд до сирены.

Опять следует фол со стороны гостей, хозяева не забивают оба штрафных, гости забивают мяч на подборе и устремляются в атаку, мяч адресуется Маршалу, который забрасывает за этот короткий отрезок четвертый трехочковый и сравнивает результат — 94:94!

Nevada trailed New Mexico 90-76 with just over a minute left last night. What happened next was one of the most insane comebacks you'll see. pic.twitter.com/PEqe0wmbqK— March Madness 2017 (@Madness2017) January 8, 2017