"Нет диктатуре страха!" Теракт в Барселоне сплотил футбольное сообщество

Звезды футбола и сильнейшие европейские клубы "разорвали" соцсети соболезнованиями семьям, родным и близким жертв террористического акта в Барселоне.

"Ливерпуль":

"Наши мысли с каждым, кто пострадал от трагических событий в Барселоне".

The thoughts of Liverpool Football Club are with all those affected by the tragic events in Barcelona.— Liverpool FC (@LFC) August 17, 2017

Рио Фердинанд:

"Потрясен новостями о событиях в Барселоне".

Shocking to see the news in Barcelona... My thoughts are with the victims & their families! 🙏🏽— Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 17, 2017

"Манчестер Сити":

"Мы все жутко расстроились, услышав о нападении в Барселоне. Мысленно мы с теми, кто пострадал и работает над спасением пострадавших".

All at MCFC are saddened to hear of the attack in the City of Barcelona. Our thoughts are with all affected and the emergency services.— Manchester City (@ManCity) August 17, 2017

Икер Касильяс:

"Как грустно. Мои соболезнования жертвам и их семьям. Держись, Барселона!"

Que tristeza. Toda mi solidaridad con las víctimas y sus familias. Mucha fuerza Barcelona— Iker Casillas (@IkerCasillas) August 17, 2017

"ПСЖ":

"Трагичный день. Не перестаем думать о жертвах, их семьях и наших друзьях из Барселоны. Мы с вами!"

Un día trágico, nuestros pensamientos con las víctimas, sus familiares y con nuestros amigos barceloneses. Estamos con ustedes. #Barcelona— PSG Officiel (@PSG_inside) August 17, 2017

"Тоттенхэм":

"Мысленно мы с каждым, кто пострадал от сегодняшнего нападения в Барселоне".

The thoughts of everyone at the Club are with all those affected by today’s attack in Barcelona.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 17, 2017

Серхио Рамос:

"Нет терроризму! Нет диктатуре страха!"

Barcelona. 💔

No al terrorismo. No a la dictadura del miedo.#StopTerrorism— Sergio Ramos (@SergioRamos) August 17, 2017

Лионель Месси:

"Хочу выразить соболезнования семьям и близким жертв этой ужасной атаки в нашей любимой Барселоне. Поддерживаю всех вас и отвергаю любой акт насилия Мы не сдадимся: нас больше — тех, кто хочет жить в мире, в мире без ненависти, в мире, где есть место уважению и толерантности".

Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia. No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia. A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Aug 17, 2017 at 11:34am PDT

Криштиану Роналду

"Потрясен новостями о событиях в Барселоне. Выражаю сочувствие и поддержку семьям и друзьям жертв".