Непобедимый боксер из Казахстана защитил в Нью-Йорке все титулы

Бой Головкина и Джейкобса прошел на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" и продолжался все 12 раундов, отведенные регламентом. В четвертом казахстанский боксер отправил Джейкобса в нокдаун. Судьи единогласно присудили победу Головкину — 115:112, 115:112, 114:113.

За этот бой Головкин получит $ 2,5 млн, Джейкобс — $ 1,75 млн. Боксер из Казахстана провел на профессиональном ринге 37 боев и во всех одержал победы (33 — нокаутом). Для Головкина это первая победа по очкам с 2008 года и первая в карьере по итогам 12-ти раундов.