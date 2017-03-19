Непобедимый боксер из Казахстана защитил в Нью-Йорке все титулы

rus.DELFI.lv
воскресенье, 19 марта 2017 г. 14:41
34-летний чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал в Нью-Йорке победу над американцем Дэниелом Джейкобсом (32-2, 29 КО) и защитил все титулы.
Genadijus Golovkinas
© AP/Scanpix

Бой Головкина и Джейкобса прошел на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" и продолжался все 12 раундов, отведенные регламентом. В четвертом казахстанский боксер отправил Джейкобса в нокдаун. Судьи единогласно присудили победу Головкину — 115:112, 115:112, 114:113.

За этот бой Головкин получит $ 2,5 млн, Джейкобс — $ 1,75 млн. Боксер из Казахстана провел на профессиональном ринге 37 боев и во всех одержал победы (33 — нокаутом). Для Головкина это первая победа по очкам с 2008 года и первая в карьере по итогам 12-ти раундов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Непобедимый боксер из Казахстана защитил в Нью-Йорке все титулы

Genadijus Golovkinas
34-летний чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал в Нью-Йорке победу над американцем Дэниелом Джейкобсом (32-2, 29 КО) и защитил все титулы.

Шарапова рассказала, что мешает ей завести детей (2)

Marija Šarapova Meksikoje
По-прежнему отбывающая дисквалификацию за употребление допинга российская теннисистка Мария Шарапова в интервью журналу Vogue выразила желание завести детей.

Мужскую сборную Италии по футболу впервые в истории возглавит женщина

Мужскую сборную Италии по футболу впервые в истории возглавит женщина
Известная в прошлом футболистка Патриция Панико станет первой женщиной, возглавившей одну из мужских сборных Италии по футболу, сообщает Football Italia.

НХЛ: курьез в матче "Баффало" - в ходе игры затерялась шайба

НХЛ: курьез в матче Баффало - в ходе игры затерялась шайба
Очередной неудачный матч провели хоккеисты "Баффало Сэйбрз" в регулярном чемпионате НХЛ, уступив всухую на выезде "Лос-Анджелес Кингз".

Моуринью накормил игрока бананом во время игры и подарил черный ящик Бердыеву

Jose Mourinho
Вчера в Манчестере прошел ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Ростов".
Facebook друзья
Rambler's Top100