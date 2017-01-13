Немки вырвали дома победу, россиянки провели худшую эстафету в истории

rus.DELFI.lv
пятница, 13 января 2017 г. 15:24
В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону и сегодня прошла женская эстафета 4х6 км, завершившаяся победой хозяек соревнований.
© AFP/Scanpix

Немки вырвали дома победу, россиянки провели худшую эстафету в своей истории

В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону и сегодня прошла женская эстафета 4х6 км, завершившаяся победой хозяек соревнований.

Перед заключительным этапом впереди шла сборная Норвегии, следом команды Украины и Италии (+5 секунд), затем Франция (+10) и Германия (+11). У немок последней бежала Лаура Дальмайер, которой удалось опередить всех конкуренток и вырвать победу. Француженки уступили всего 3,5 секунды, а финишировавшие третьими норвежки — проиграли сборной Германии 4,5 секунды. Высокое четвертое место у биатлонисток Украины, которым не хватило совсем чуть-чуть чтобы подняться на пьедестал (+8,8 секунд от времени победительниц).

Женская сборная России заняла в Рупольдинге 13-е место из 23-х возможных, показав самый худший результат в эстафетных гонках на международных соревнованиях. Ранее самым низким местом российских "стреляющих лыжниц" было 11-е, показанное на ЧМ—2016 в Хольменколлене, а на этапах Кубка мира женская сборная России никогда не опускалась ниже 9-го места.

В субботу женские соревнования в Рупольдинге продолжатся спринтерской гонкой.

Биатлон. КМ-2016/17. 5-й этап (Рупольдинг, 12 января). Женщины. Эстафета 4х6 км:

1. Германия (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) — 1:09.53,0 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).
2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаи Бескон, Селия Эмони) +3,5 (0+7).
3. Норвегия (Кайя Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбу) +4,5 (0+1)…
4. Украина (Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина) +8,8 (0+3)…
13. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) — +3.57,9 (2+11)…

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