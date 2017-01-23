Немецкие биатлонистки опередили всех и в эстафете, и в масс-старте

В эстафете немки захватили лидерство еще на первом этапе, а по ходу второго их отрыв от конкурентов возрос до полуминуты. В дальнейшем никто так и не приблизился близко к лидерам. Француженки на финише отстали от Германии на 24 секунды, итальянки — на 33 секунды. В топ-5 также попали Украина и Россия, которые в первой половине гонки оказались во втором десятке.

А днем ранее в масс-старте всех опередила немка Надин Хорхлер. Для нее эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. Три секунды ей уступила ее соотечественница и лидер общего зачета Лаура Дальмайер, 8 секунд — чешка Габриэла Коукалова.

АНТХОЛЬЦ, ИТАЛИЯ

Женская эстафета 4х6 км

1 Германия (Хинц, Хаммершмидт, Хильдебранд, Дальмайер) — 1:09.12,4

2 Франция (Шевалье, Брезаз, Бескон, Дорен Абер) +24,2 сек

3 Италия (Виттоцци, Санфилиппо, Рунггальдир, Вирер) +33,4

4 Украина (Журавок, Джима, Вал. Семеренко, Меркушина) +37,5

5 Россия (Сливко, Акимова, Глазырина, Подчуфарова) +1.16,0…

Масс-старт на 12.5 км. Женщины

1 Надин Хорхлер (Германия) — 36.11,5 (0+0+0+0)

2 Лаура Дальмайер (Германия) +3,1 сек (1+0+0+2)

3 Габриэла Коукалова (Чехия) +8,0 (1+1+0+0)

4 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +13,5 (2+0+0+1)

5 Мари Дорен Абер (Франция) +19,0 (2+0+2+0)

6 Алексия Рунггальдир (Италия) +24,1 (0+0+1+0)…