Немец Доль впервые стал чемпионом мира, Фуркад — третий

Сегодня, 11 февраля, в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону были разыграны медали в мужском спринте на 10 км. Гонка завершилась сенсационной победой 26-летнего немца Бенедикта Доля.

Лидер мирового сезона Мартен Фуркад стартовал четвертым и на финише установил для всех ориентир — 23.50,5. При этом француз заработал два штрафных круга. Тем не менее время Фуркада довольно долго оставалось лучшим, пока его не сумел превзойти безошибочно стрелявший Доль. На финише его результат оказался быстрее на 23 секунды, чем у Мартена.

На этом борьба за медали не завершилась. Стартовавший одним из последних норвежец Йоханнес Бо сумел продержать интригу до самого конца гонки и в драматической борьбе на финише все-таки уступил каких-то семь десятых Долю.

В итоге Бенедикт Доль впервые выиграл золото чемпионата мира, а у немцев с учетом победы в смешанной эстафете это уже вторая медаль высшей пробы в Хохфильцене. Вторым стал Йоханнес Бо, а Фуркад к серебру в эстафете добавил бронзу в спринте.

Из россиян выше всех оказался Евгений Гараничев, замкнувший топ-10, Антон Шипулин с тремя промахами был только 21-м.

ЧМ-2017. Биатлон (Хохфильцен, 10 февраля). Мужчины. Спринт. 10 км:

1. Бенедикт Доль (Германия) — 23.27,4 (0 штрафных кругов).

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 0,7 (0).

3. Мартен Фуркад (Франция) + 23,1 (2)…

