Неймар сделал хет-трик за "Барсу", "Реал" перебил достижение "Баварии"

rus.DELFI.lv
понедельник, 15 мая 2017 г. 15:00
В 37-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" и "Барселона" с одинаковым счетом 4:1 разгромили, соответственно, "Севилью" и "Лас-Пальмас". Развязка сезона отложена на последний тур.
© AP / Scanpix

В составе "Барсы" хет-трик в ворота "Лас-Пальмас" сделал Неймар: бразильский нападающий впервые забил трижды в гостевом матче за каталонский клуб. Еще один мяч провел уругваец Луис Суарес.

Криштиану Роналду забил дважды в ворота "Севильи" и пошел на третий десяток голов в чемпионате (с 22 голами идет третьим в списке бомбардиров). Королевский клуб забивает в 62-м матче подряд во всех турнирах — в последний раз мадридцы не сумели поразить ворота соперника в апреле прошлого года в полуфинале ЛЧ против "Манчестер Сити" (0:0).

"Реал" побил рекорд "Баварии" по продолжительности результативной серии в топ-5 европейских лиг: мюнхенцы забивали в 61 матче подряд с марта 2013-го по апрель 2014-го.

"Барселона" и "Реал" имеют по 87 очков и делят первое место, но у мадридцев — игра в запасе (17 мая в Виго против "Сельты").

Мадридский "Атлетико" увез ничью из Севильи против "Бетиса" (1:1) и гарантировал себе третье место по итогам чемпионата, а также путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон.

37-й тур

Реал Мадрид — Севилья 4:1 (2:0)

Голы: Начо 10, Роналду 23, 78, Кроос 84 — Йоветич 49.

Реал: Навас, Данило, Варан, Рамос, Начо, Хамес (Каземиро, 61), Кроос, Ковачич (Модрич, 72), Асенсио, Мората (Васкес, 61), Роналду.

Севилья: Рико, Меркадо, Пареха (Монтойя, 46), Каррису, Лангле, Нзонзи, Краневиттер, Корреа (Диего Гонсалес, 89), Крон-Дели (Бен-Йеддер, 89), Витоло, Йоветич.

Лас-Пальмас — Барселона 1:4 (0:2)

Голы: Бигас 63 — Неймар 23, 67, 71, Суарес 27.

Барселона: тер Штеген, Динь (Андре Гомеш, 58), Марлон, Умтити, Альба, Ракитич (Денис Суарес, 79), Бускетс, Иньеста, Месси, Луис Суарес (Пако Алькасер, 79), Неймар.

Алавес — Сельта 3:1 (3:0)

Голы: Ману Гарсия 5, Феддаль 18, Дейверсон 37 — Аспас 78 (пен).

Бетис — Атлетико 1:1 (0:0)

Голы: Себальос 57 — Савич 66.

Реал Сосьедад — Малага 2:2 (1:1)

Голы: Прието 31 (пен), Баутиста 85 — Эрнандес 45, Ресио 76.

Вильярреал — Депортиво 0:0

Атлетик — Леганес 1:1 (1:0)

Голы: Адурис 14 — Шимановски 61.

Эйбар — Спортинг Хихон 0:1 (0:1)

Гол: Бурги 32.

Эспаньол — Валенсия 0:1 (0:0)

Гол: Гайя 75.

Осасуна — Гранада 2:1 (1:1)

Голы: Мондрагон 24, Кодро 75 — Рамос 41.

После 37-го тура

1 Барселона 37 27 6 4 112-35 87
2 Реал Мадрид 36 27 6 3 100-40 87
3 Атлетико 37 22 9 6 67-26 75
4 Севилья 37 20 9 8 64-49 69
5 Вильярреал 37 18 10 9 53-32 64
6 Атлетик 37 19 6 12 52-40 63
7 Реал Сосьедад 37 19 6 12 57-51 63…

БОМБАРДИРЫ: Месси (Барселона) — 35, Суарес (Барселона) — 28, Роналду (Реал Мадрид) — 22…

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