Не побеждавший целый год Надаль обновил сразу два рекорда Открытой эры

rus.DELFI.lv
понедельник, 24 апреля 2017 г. 12:51
Целый год испанский теннисист Рафаэль Надаль не мог выиграть ни одного титула, а сегодня, став победителем турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, обновил сразу два рекорда Открытой эры.
Rafaelis Nadalis
© Reuters / Scanpix

На грунтовом турнире в Монте-Карло (призовой фонд 4 629 725 евро) выступали все ведущие игроки тура, за исключением Роджера Федера (швейцарец после побед на "Мастерсах" в Индиан-Уэллсе и Флориде грунтовую часть сезона пока пропускает). Но лидер рейтинга шотландец Энди Маррей проиграл уже в 1/8 финала (как и швейцарец Стэн Вавринка), а второй сеяный Новак Джокович оступился в четвертьфинале, уступив бельгийцу Давиду Гоффену — 2:6, 6:3, 5:7.

Экс-первая ракетка мира Надаль (7-й в рейтинге АТР) в Монте-Карло был "посеян" под четвертым номером и уверенно прошел весь турнир. В 1/4 финала Masters 1000 испанец обыграл аргентинца Диего Себастьяна Шварцмана (6:4, 6:4), в полуфинале — Гоффена (6:3, 6:1), а в решающем матче не оставил шансов соотечественнику Рамосу-Виноласу (6:1, 6:3) и стал десятикратным чемпионом этого турнира.

В результате Рафаэль Надаль стал первым игроком Открытой эры, побеждавшим на одном турнире десять раз. По девять титулов у того же Надаля на турнирах в Мадриде и "Ролан Гаррос", и в этом сезоне испанец может завоевать и там по титулу. "Мастерс" в Мадриде стартует 24 апреля, "Ролан Гаррос" — 28 мая.

Теперь у Надаля — 29 титулов за карьеру на турнирах серии "Мастерс" и это всего на один меньше, чем у рекордсмена Джоковича. Третий — лидер сезона Федерер с 26-ю "Мастерсами" (из них два — в текущем сезоне).

Кроме того, для 30-летнего испанца титул в Монте-Каро стал 50-м на грунте за карьеру, что является рекордом в истории тенниса. А всего у Надаля теперь 70 титулов: последний раз он выиграл турнир почти год назад (в Барселоне). В этом сезоне испанец трижды доходил до финала (Мельбурн, Акапулько и Флорида), но каждый раз уступал.

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