Не дождавшийся боя с Поветкиным Уайлдер провел успешную защиту титула

rus.DELFI.lv
понедельник, 27 февраля 2017 г. 11:35
Американский 31-летний боксер Деонтей Уайлдер прошедшей ночью в американском Бирмингеме (штат Алабама) успешно защитил титул по версии WBC в супертяжелом весе в поединке с соотечественником Джеральдом Вашингтоном.
© AP

Первые четыре раунда Уайлдер особо никак не проявил себя, а в середине пятого провел мощную атаку, после которой Вашингтон оказался на полу ринга. Судья открыл счет, но бой продолжился. Правда, ненадолго. Следующая размашистая атака Уайлдера была последней, бой был остановлен и чемпиону присудили победу техническим нокаутом.

Деонтей Уайлдер в мае прошлого года должен был драться в Москве с Александром Поветкиным, однако бой не состоялся, так как в организме россиянина обнаружили следы мельдония. Руководство WBC разрешило американцу провести добровольную защиту пояса на время расследования, и Уайлдер выиграл в июле у соотечественника Криса Арреолы техническим нокаутом в восьмом раунде.

В начале этого года уже сорвался поединок с поляком Анджеем Вавжиком, который также провалил допинг-тест. И польского боксера заменил Вашингтон, потерпевший теперь второе поражение в карьере (при 18 победах). Уайлдер пока не проиграл ни одного боя, одержав 38 побед (37 — нокаутом).

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