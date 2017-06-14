Назван самый дорогой футболист мира и его гол, забитый с крыши здания

rus.DELFI.lv
среда, 14 июня 2017 г. 16:51
Международный центр спортивных исследований в футболе составил рейтинг самых дорогих футболистов мира. Им стал вовсе не Криштиану Роналду или Лионель Месси.
Neymaras
© AFP / Scanpix

По мнению исследователей, самый дорогой футболист мира в настоящий момент — бразильский нападающий "Барселоны" Неймар. Стоимость капитана сборной Бразилии составляет 210,7 миллиона евро.

Далее в этом списке идут английские футболисты игроки лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли (155,1 млн евро) и Гарри Кейн (153,6). Лионель Месси занял только четвертую строчку (151,7), а лучший футболист мира по итогам прошлого года португалец Криштиану Роналду — только 11-й (112,4).

Ранее Роналду был назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии авторитетного издания Forbes, Месси занял там третье место, а Неймар расположился на шестой строчке.

К слову, на днях Неймар произвел настоящий фурор в сети, приняв участие в конкурсе организованном американским телеведущим Джимми Киммелом. Видео с ударом 25-летнего бразильца из "Барселоны" за неделю собрало 3,5 миллиона просмотров на Youtube.

От Неймара требовалось забить в ворота, которые находились на крыше соседнего здания через улицу. Неймар справился со своей задачей с третьей попытки: после двух первых ударов мячи не долетели до многоэтажки.

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