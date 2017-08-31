Назван лучший гол прошлого сезона в еврокубках

Победивший в голосовании гол был забит в финале Лиги чемпионов 3 июня в Кардиффе. Манджукич отличился на 27-й минуте, положив мяч под перекладину ударом через себя от линии штрафной. Ранее этот шедевр был признан УЕФА лучшим голом Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.
Гол Манджукича позволил уступавшему по ходу игры "Ювентусу" сравнять счет, но избежать поражения клуб из Турина не смог: "Реал" победил со счетом 4:1 и стал первым клубом, которому удалось выиграть Лигу чемпионов два раза подряд.
Гол-победитель набрал 26% голосов. Второе место по итогам голосования болельщиков занял гол нападающего "Фенербахче" Мусы Соу в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА против "Манчестер Юнайтед" (25%). Третьим стал мяч полузащитника "Реала" Каземиро в игре Лиги чемпионов против "Наполи" (20%).
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