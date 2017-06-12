Надаль в 10-й раз взял "Ролан Гаррос" и обошел Сампраса по выигранным "Шлемам"

rus.DELFI.lv
понедельник, 12 июня 2017 г. 08:05
Рафаэль Надаль в десятый раз стал чемпионом Открытого чемпионата Франции. В финале испанский теннисист более чем уверенно разобрался со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Rafaelis Nadalis
© Reuters / Scanpix

На победу Надалю понадобилось 2 часа 5 минут и три сета — 6:2, 6:3, 6:1. В финальном поединке Рафа выполнил 4 эйса, 27 раз пробил навылет, допустил 12 невынужденных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. У Вавринки — 1 эйс, 19 "виннерсов" и 29 невынужденных ошибок. Свой единственный брейк-пойнт швейцарец упустил. Двойных ошибок в финале соперники не допустили.

Для Надаля это 10-й юбилейный титул на "Ролан Гаррос". За всю историю мужского одиночного тенниса больше ни одному игроку не удавалось победить на одном турнире "Большого шлема" больше семи раз. В женском одиночном разряде рекорд принадлежит Маргарет Корт, побеждавшей на Australian Open 11 раз.

У Рафаэля это первый титул на "мэйджорах" после "Ролан Гаррос"-2014. За всю карьеру он завоевал 15 трофеев "Большого шлема", обошел теперь легендарного американца Пита Сампраса и вышел на чистое второе место по количеству выигранных "Шлемов" (больше только у швейцарца Роджера Федерера — 18).

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