Надаль отправил домой последнего российского игрока на "Уимблдоне"

В пятый день "Уимблдона" завершил выступления последний российский теннисист в мужском одиночном разряде. Карен Хачанов (30-й посев) в 1/16 финала за два часа 14 минут проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (4-й) — 1:6, 4:6, 6:7.

Из игроков топ-10 зачехлил ракетку японек Кеи Нисикори (9-й). В третьем круге он не совладал с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. А первая ракетка мира британец Энди Маррей на классе в четырех сетах переиграл итальянца Фабио Фоньини и теперь проведет поединок против француза Бенуа Пэра.

Также участниками четвертого раунда стали южноафриканец Кевин Андерсен, люксембуржец Жиль Мюллер и хорват Марин Чилич.

В женском разряде 11-я ракетка мира Винус Уильямс победила японку Наоми Осаку: американка на шестом "Шлеме" подряд вышла во вторую неделю и стала самой возрастной участницей четвертого круга британского турнира с 1994-го. 37-летняя Винус — единственный игрок WTA, кто с прошлогоднего "Ролан Гаррос" не проигрывает на "Шлемах" раньше 1/8 финала.

В четвертом круге "Уимблдона" прошлогодняя полуфиналистка Винус встретится с Аной Конюх: хорватка была сильнее словачки Доминики Цибулковой.

Экс-первая ракетка мира белоруска Азаренко провела тяжелый матч против британки Хизер Уотсон, и все же добилась победы (6:4 в третьем сете). Продолжают выступления также румынка Симона Халеп (2-й посев), француженка Каролин Гарсия, британка Йоханна Конта, украинка Элина Свитолина и латвийка Елена Остапенко.

7 июля. 1/16 финала

Мужчины

Энди Маррей (Великобритания) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:2 4:6 6:1 7:5

Бенуа Пэр (Франция) — Ежи Янович (Польша) — 6:2 7:6 6:3

Кевин Андерсон (ЮАР) — Рубен Бемельманс (Бельгия) — 7:6 6:4 7:6

Рафаэль Надаль (Испания) — Карен Хачанов (Россия) — 6:1 6:4 7:6

Жиль Мюллер (Люксембург) — Аляж Бедене (Великобритания) — 7:6 7:5 6:4

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:4 7:6 3:6 6:3

Марин Чилич (Хорватия) — Стив Джонсон (США) — 6:4 7:6 6:4

Женщины

Симона Халеп (Румыния) — Шуай Пэн (Китай) — 6:4 7:6

Виктория Азаренко (Беларусь) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 3:6 6:1 6:4

Каролин Гарсия (Франция) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:4 6:3

Йоханна Конта (Великобритания) — Мария Саккари (Греция) — 6:4 6:1

Элина Свитолина (Украина) — Карина Виттхефт (Германия) — 6:1 7:5

Елена Остапенко (Латвия) — Камила Джорджи (Италия) — 7:5 7:5

Винус Уильямс (США) — Наоми Осака (Япония) — 7:6 6:4

Ана Конюх (Хорватия) — Доминика Цибулкова (Словакия) — 7:6 3:6 6:4