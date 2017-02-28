Над НХЛ нависла угроза эпидемия свинки

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rus.DELFI.lv
вторник, 28 февраля 2017 г. 14:55
Еще двум нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Заку Паризе и Джейсону Поминвиллю поставлен диагноз "эпидемический паротит" (свинка), сообщает пресс-служба "дикарей".
NHL: "Capitals" - "Oilers"
© Reuters / Scanpix

Во избежание распространения инфекции Паризе и Поминвилль пропустят ближайший домашний матч регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Кингз" и будут помещены в карантин минимум на пять дней.

25 февраля стало известно, что симптомы свинки были обнаружены сразу у пяти хоккеистов "Ванкувер Кэнакс" — Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда. А у Троя Стечера диагноз был подтвержден. Все пять игроков теперь изолированы от других членов команды.

"Миннесота" встречалась с "Ванкувером" 4 февраля. Инкубационный период заболевания до появления его отчетливых симптомов составляет 16-18 дней.

Также прошло сообщение, что все игроки "Ванкувера" должны пройти повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция.

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