На теннисистку Квитову совершено нападение

Чешская теннисистка Петра Квитова подверглась нападению в своей квартире в чешском Простееве.

Неизвестный проник в квартиру, по всей видимости, не рассчитывая застать там двукратную чемпионку Уимблдона, которая вернулась домой на несколько дней с тренировочного сбора в Испании.

26-летняя теннисистка получила неопасную травму левой руки, однако, вероятно, все же перенесет операцию, сообщает Sports.ru со ссылкой на представителя Квитовой.

Ранее в декабре 11-я ракетка мира перенесла компрессионный перелом стопы, из-за которого снялась с первого турнира сезона.