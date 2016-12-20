На теннисистку Квитову совершено нападение

NEWSru.com
вторник, 20 декабря 2016 г. 17:05
Чешская теннисистка Петра Квитова подверглась нападению в своей квартире в чешском Простееве.
© AP/Scanpix

Неизвестный проник в квартиру, по всей видимости, не рассчитывая застать там двукратную чемпионку Уимблдона, которая вернулась домой на несколько дней с тренировочного сбора в Испании.

26-летняя теннисистка получила неопасную травму левой руки, однако, вероятно, все же перенесет операцию, сообщает Sports.ru со ссылкой на представителя Квитовой.

Ранее в декабре 11-я ракетка мира перенесла компрессионный перелом стопы, из-за которого снялась с первого турнира сезона.

NEWSru.com
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