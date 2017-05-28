На прощанье для Энрике "Барселона" выиграла Кубок Испании

rus.DELFI.lv
воскресенье, 28 мая 2017 г. 12:00
В субботу, 27 мая, в Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон" прошел финал Кубка Испании по футболу, где встречались "Барселона" и "Алавес".
Ispanijos Karaliaus taurės finalas, „Barcelona“ – „Alaves“
© AFP / Scanpix

Матч начался для каталонцев с неприятного инцидента: уже в дебюте игры они потеряли Хавьера Маскерано, который получил травму головы, столкнувшись в воздухе с полузащитником "Алавеса" Маркосом Льоренте. У аргентинца пошла кровь, на поле выбежали медики. В итоге защитника "сине-гранатовых" пришлось унести на носилках, вместо него вышел Андре Гомеш.

За соотечественника в полной мере отомстил Лионель Месси. На исходе получаса игры он дошел до штрафной, сыграл в стенку с Неймаром и нанес обводящий удар в самый угол ворот соперника — 1:0.

Правда, через три минуты "Алавес" отыгрался. Это отличный удар со штрафного удался Тео — точно в дальнюю девятку.

Но "Барселона" ответила не менее мощно, забив "в раздевалку" "Алавесу" сразу два мяча. Сперва отличился Неймар, а следом после блестящей передачи Мессии, как оказалось в дальнейшем, окончательный счет установил Пако Алькасер — 3:1.

"Барселона" в третий раз подряд (что никому не удавалось в Кубке Испании) и в рекордный 29-й раз выиграла национальный трофей.

Этот матч стал последним у руля "Барселоны" для главного тренера Луиса Энрике. За три года 47-летний специалист выиграл с командой девять трофеев. Только Хосепу Гвардиоле (14) и Йохану Круиффу (11) удавалось завоевать больше титулов на посту главного тренера "сине-гранатовых"

Кубок Испании-2017. Финал

Барселона — Алавес 3:1 (3:1)
Голы: Месси (30), Неймар (45), Пако Алькасер (45+3) — Тео (33)

Барселона: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано (Андре Гомеш, 11), Ракитич (Алеиш Видаль, 83), Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Пако Алькасер.

Алавес: Пачеко, Эли, Феддаль, Тео (Ромеро, 79), Вигарай, Маркос Льоренте, Фемения, Ману Гарсия, Мендес (Камараса, 59), Ибаи Гомес (Собрино, 60), Дейверсон.

Предупреждения: Мендес (16), Ману Гарсия (39), Умтити (42), Эли (49), Собрино (76), Месси (76), Иньеста (76), Дейверсон (88).

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