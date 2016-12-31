На лечение Шумахера потрачено 16 млн евро за три года

NEWSru.com
суббота, 31 декабря 2016 г. 18:02
Родные и близкие семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера потратили 16 миллионов евро на его лечение за три года, сообщает The Mirror.
Mickas Schumacheris
© Reuters

В общей сложности за состоянием спортсмена наблюдают 15 специалистов. На оплату услуг персонала и аренду оборудования в неделю тратится около 130 тысяч евро (136 тысяч долларов). Чтобы покрыть расходы, семья Шумахера продала дом в Норвегии и личный самолет спортсмена.

На данный момент 47-летний гонщик не прикован к постели и может сидеть даже в кресле. Шумахер узнает родственников, но не говорит, так как мышцы его лица атрофировались.

Спортсмен получил серьезные повреждения в декабре 2013 года, катаясь на лыжах во французском Мерибеле. Шумахер более полугода находился в коме из-за несчастного случая и проходил курс лечения в клинике. Он начал процесс восстановления на своей вилле на Женевском озере (Швейцария) в сентябре 2014 года.

NEWSru.com
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На лечение Шумахера потрачено 16 млн евро за три года

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