На Кубке конфедераций Германия и Австралия забили пять мячей

DELFI
вторник, 20 июня 2017 г. 12:59
В понедельник, 19 июня, завершился последний матч первого тура группового этапа Кубка конфедераций по футболу. В Сочи встречались сборные Германии и Австралии.
FIFA Konfederacijų taurė: Australija – Vokietija
© AP / Scanpix

Игра, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 3:2 в пользу немцев. В дебюте матча на 5-й минуте Ларс Штиндль открыл счет, а за четыре минуты до перерыва "Соккеруз" отыгрались после удара Томаса Рогича. Однако на перерыв немцы все равно ушли лидерами, когда гол "в раздевалку" забил Юлиан Дракслер, реализовавший пенальти — 2:1.

Едва стартовала вторая половина матча, как Леон Горецка забил третий мяч в ворота сборной Австралии. Вскоре Томи Юрич отыграл один мяч, причем арбитр Марк Гейгер из США воспользовался в этом случае системой видеопомощи, которая подтвердила правильность забитого австралийцами гола.

Больше счет 3:2 не менялся и сборная Германии одержала победу в первом матче турнира. Немцы играли в траурных повязках в связи со смертью экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля.

Днем ранее в группе В с победы начали выступление в Кубке конфедераций и действующие чемпионы Южной Америки — сборная Чили, которая взяла верх над командой Камеруна (2:0).

Теперь футболисты Чили и Германии 22 июня сыграют между собой в Казани, а австралийцы в этот же день встретятся в Санкт-Петербурге с камерунцами.

Кубок конфедераций-2017. Группа В

Австралия — Германия 2:3 (1:2)
Голы: Рогич (41), Юрич (56) — Штиндль (5), Дракслер (44-пен.), Горецка (48)

Австралия: Райан, Бехич, Райт, Сэйнсбери, Миллиган, Луонго (Круз, 46), Дегенек, Муй, Рогич (Тройси, 71), Лекки, Юрич (Кэйхилл, 87).

Германия: Лено, Рюдигер, Хектор, Мустафи, Дракслер, Киммих, Руди, Горецка, Брандт (Зюле, 63), Вагнер (Вернер, 57), Штиндль (Джан, 78).

DELFI
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На Кубке конфедераций Германия и Австралия забили пять мячей

FIFA Konfederacijų taurė: Australija – Vokietija
В понедельник, 19 июня, завершился последний матч первого тура группового этапа Кубка конфедераций по футболу. В Сочи встречались сборные Германии и Австралии.

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