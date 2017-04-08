На главу МОК накопaли компромат

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rus.DELFI.lv
суббота, 8 апреля 2017 г. 07:01
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подозревается в причастности к коррупционным схемам, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет немецкого исследовательского центра Correctiv.
Thomas Bachas
© Reuters-Scanpix

Согласно представленной в отчете информации, в период с 2005 по 2009 год Бах, будучи на тот момент вице-президентом МОК, оказывал консультативные услуги компании Ferrostaal. По контракту с этой фирмой он за 20 рабочих дней в году получал аж 125 тысяч евро и еще по пять тысяч евро ему выделялись на зарубежные командировки. В 2011 году Ferrostaal была обвинена в коррупции и оштрафована мюнхенским судом на 140 миллионов евро.

Кроме того, выяснилось, что до 2008 года Бах консультировал компанию Siemens, которая сотрудничала с МОК и есть подозрение, что не без его протекции получала там выгодные контракты. В частности, Олимпийские игры-2008 в Пекине принесли концерну доход в 1,1 миллиарда евро.

Бах стал президентом МОК в сентябре 2013 года, результаты расследования центра Correctiv комментировать чиновник отказался.

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На главу МОК накопaли компромат (2)

Thomas Bachas
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подозревается в причастности к коррупционным схемам, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет немецкого исследовательского центра Correctiv.

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