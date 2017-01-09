На финише масс-старта Фуркад проморгал немцев

rus.DELFI.lv
понедельник, 9 января 2017 г. 08:35
8 января, в немецком Оберхофе масс-стартом на 15 км у мужчин и на 12,5 км у женщин завершился 4-й этап Кубка мира по биатлону.
Martinas Fourcade'as
© AFP/Scanpix

У мужчин гонку выиграл немец Симон Шемпп. Второе место у француза Мартена Фуркада на финише отобрал еще один биатлонист из Германии Эрик Лессер. Причем оба уступили Шемппу всего четыре десятых секунды.

После финиша Фуркад высказал удивление неожиданным появлением на финише Лессера. "Я бежал изо всех сил на последнем круге, но Симон просто оказался быстрее. Старался атаковать его в начале круга, потому что было много народу в нашей группе, а я старался ее разбить. Моя ошибка в том, что на финише я не заметил Эрика. Слышал, что третьим шел Жан-Гийом Беатрикс, и он отставал от нас, поэтому был очень удивлен, когда увидел на финише Лессера. После гонки я попросил показать фотофиниш. А вообще получилась отличная битва. Пусть публика порадуется сегодня за соотечественников", — передает слова Фуркада Championat.com.

Мартен Фуркад еще больше упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира, набрав после 11 гонок 610 баллов. Ближайшие преследователи — россиянин Антон Шипулин и Стефан Шемпп — имеют 379 и 370 очков соответственно.

В женской конкуренции лидер мирового сезона чешка Габриэла Коукалова также упрочила свое лидерство. В масс-старте она безошибочно прошла все огневые рубежи и в итоге "привезла" главной конкурентке, немке Лауре Дальмайер, целых полминуты. В генеральной классификации Коукалова набрала 479 очков, Дальмайер отстает на 15 пунктов, финка Кайса Мякярайнен проигрывает чешке 31 очко.


Кубок мира-2016|17. 4-й этап (Оберхоф, 8 января). Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Симон Шемпп (Германия) — 38.30,9 (1 промахов)
2. Эрик Лессер (Германия) — +0,4 (1).
3. Мартен Фуркад (Франция) — +0,4 (2).
4. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) — +13,2 (1).
5. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +19,5 (1)…

Женщины. Масс-старт, 12,5 км:

1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 37.20,5 (0)
2. Лаура Дальмайер (Германия) — +31,5 (1)
3. Ева Пускарчикова (Чехия) — +45,4 (0)
4. Галина Вишневская (Казахстан) — +1.11,6 (1)
5. Юлия Джима (Украина) — +1.12,3 (3)…

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