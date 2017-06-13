На чемпионате России по борьбе зрители опять устроили массовую драку

Инцидент произошел сразу после окончания схватки в весовой категории до 70 кг, где боролись Заурбек Сидаков (СО-Алания) и Магомедхабиб Кадимагомедов (Дагестан). Поединок завершился в пользу последнего. Болельщикам Сидакова не понравилось вынесенное судьями решение и началась массовая потасовка. Порядок удалось восстановить силами волонтеров и службы безопасности турнира.
После этого глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал зачинщиков беспорядков провокаторами. Стоит добавить, что на российских борцовских чемпионатах и турнирах, проходящих в закавказских республиках, подобные инциденты возникают очень часто. Вероятно, поэтому президент ФСБР Михаил Мамиашвили пригрозил перенести следующий национальный чемпионат на Северный полюс. Наверное, чтобы охладить пыл участников и зрителей.
"Мы знаем, сколько сил вложено, как все готовились к этому турниру. Сегодня День России! Если такое поведение — это единственный вариант решать вопросы, значит, мы будем проводить чемпионаты на Северном полюсе", — заявил Мамиашвили и призвал руководителей делегаций нести ответственность за болельщиков своих регионов.