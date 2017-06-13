На чемпионате России по борьбе зрители опять устроили массовую драку

 (1)
rus.DELFI.lv
вторник, 13 июня 2017 г. 08:25
На проходящем в Назрани (Ингушетия) чемпионате России по вольной борьбе зрители устроили массовую драку. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пригрозил провести следующий турнир на Северном полюсе, сообщает ТАСС.
© Vk.com

Инцидент произошел сразу после окончания схватки в весовой категории до 70 кг, где боролись Заурбек Сидаков (СО-Алания) и Магомедхабиб Кадимагомедов (Дагестан). Поединок завершился в пользу последнего. Болельщикам Сидакова не понравилось вынесенное судьями решение и началась массовая потасовка. Порядок удалось восстановить силами волонтеров и службы безопасности турнира.

После этого глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал зачинщиков беспорядков провокаторами. Стоит добавить, что на российских борцовских чемпионатах и турнирах, проходящих в закавказских республиках, подобные инциденты возникают очень часто. Вероятно, поэтому президент ФСБР Михаил Мамиашвили пригрозил перенести следующий национальный чемпионат на Северный полюс. Наверное, чтобы охладить пыл участников и зрителей.

"Мы знаем, сколько сил вложено, как все готовились к этому турниру. Сегодня День России! Если такое поведение — это единственный вариант решать вопросы, значит, мы будем проводить чемпионаты на Северном полюсе", — заявил Мамиашвили и призвал руководителей делегаций нести ответственность за болельщиков своих регионов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

"Голден Стэйт" взял реваш у "Кливленда" и стал чемпионом НБА

Golden State Warriors finale įveikė Cavaliers ir tapo NBA čempionais
В пятом матче финала НБА "Голден Стэйт Уорриорз" дома обыграл "Кливленд Кавальерс" (129:120), победил в серии (4-1) и вернул себе титул чемпиона, которым владел в 2015-м. В прошлом сезоне "ГС" вел 3-1 в финальной серии против "Кливленда", но в итоге тогда чемпионом стали "всадники". Теперь "воины" взяли реванш.

На чемпионате России по борьбе зрители опять устроили массовую драку (1)

На чемпионате России по борьбе зрители опять устроили массовую драку
На проходящем в Назрани (Ингушетия) чемпионате России по вольной борьбе зрители устроили массовую драку. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пригрозил провести следующий турнир на Северном полюсе, сообщает ТАСС.

Анонсирован реванш Владимира Кличко против Энтони Джошуа (1)

Vladimiras Kličko
Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил о месте проведения боя-реванша между его подопечным и украинским тяжеловесом Владимиром Кличко, сообщает Boxingscene.

Усэйн Болт выиграл прощальную стометровку на родине

Usainas Boltas
Самый титулованный ямайский бегун в истории Усэйн Болт пробежал последний в своей карьере стометровый забег на родной земле, в который раз оставив всех соперников позади.

СМИ: Криштиану Роналду стал отцом близнецов (1)

Christiano Ronaldo
Португальский футболист Криштиану Роналду снова стал отцом, сообщают западные таблоиды со ссылкой на португальский телеканал SIC.
Facebook друзья
Rambler's Top100