На чемпионате России по борьбе зрители опять устроили массовую драку

На проходящем в Назрани (Ингушетия) чемпионате России по вольной борьбе зрители устроили массовую драку. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пригрозил провести следующий турнир на Северном полюсе, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел сразу после окончания схватки в весовой категории до 70 кг, где боролись Заурбек Сидаков (СО-Алания) и Магомедхабиб Кадимагомедов (Дагестан). Поединок завершился в пользу последнего. Болельщикам Сидакова не понравилось вынесенное судьями решение и началась массовая потасовка. Порядок удалось восстановить силами волонтеров и службы безопасности турнира.

После этого глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал зачинщиков беспорядков провокаторами. Стоит добавить, что на российских борцовских чемпионатах и турнирах, проходящих в закавказских республиках, подобные инциденты возникают очень часто. Вероятно, поэтому президент ФСБР Михаил Мамиашвили пригрозил перенести следующий национальный чемпионат на Северный полюс. Наверное, чтобы охладить пыл участников и зрителей.

"Мы знаем, сколько сил вложено, как все готовились к этому турниру. Сегодня День России! Если такое поведение — это единственный вариант решать вопросы, значит, мы будем проводить чемпионаты на Северном полюсе", — заявил Мамиашвили и призвал руководителей делегаций нести ответственность за болельщиков своих регионов.