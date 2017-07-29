На Байкале убит чемпион Европы по вольной борьбе

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DELFI
суббота, 29 июля 2017 г. 16:46
Чемпион Европы среди юниоров по вольной борьбе россиянин Юрий Власко убит в селе Горячинск Республики Бурятия. Его тело было найдено на берегу озера Байкал с колото-резаными ранами головы и шеи, передает ТАСС.
Baikalas
© DELFI (E.Savicko nuotr.)

20-летний Власко должен был принять участие в международном турнире в Улан-Удэ. Он отправился в село, расположенное около Байкала, чтобы показать иностранным участникам соревнований природу республики, сообщает Пятый канал со ссылкой на следственное управление СКР по Бурятии.

"Сегодня ночью на берегу Байкала возле села Горячинска было обнаружено тело молодого человека 20 лет с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование", — сообщили в следственном управлении.

Юрий Власко — мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 96 килограммов. В 2015-м и 2016-м борец становился победителем юниорского чемпионата Европы.

Это не первый трагический случай в России с участием спортсменов в этом году. В феврале 19-летний боец смешанного стиля Денис Раздрогов был лишен жизни в одном из ночных клубов Великого Устюга. После ссоры с тремя посетителями заведения он был ранен выстрелом из ружья в ногу и умер от потери крови, напоминает Lenta.ru.

А в Казахстане в Кокшетау в марте 2017-го был убит чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский. Между группой студентов колледжа и 25-летним спортсменом произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой Галузинский получил ножевые ранения и умер на месте происшествия.

DELFI
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