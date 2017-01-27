"МЮ" впервые проиграл за 18 матчей, а "Ливерпуль" остался без трофея

rus.DELFI.lv
пятница, 27 января 2017 г. 16:30
Определились финалисты Кубка Английской лиги по футболу. Ими стали "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон". "Манкунианцы" в ответном матче проиграл "Халлу" (1:2), но по сумме двух матчей прошел в финал (первая игра — 2:0).
© Reuters

После поражения в Халле у команды Жозе Моуринью прервалась 17-матчевая беспроигрышная серия. Предыдущий раз "МЮ" проигрывал 3 ноября на групповом этапе Лиги Европы "Фенербахче" (1:2). С тех пор манкунианцы одержали 12 побед и раз сыграли 5 вничью. При этом в последних трех матчах "Манчестер Юнайтед" не может одержать победу.

А "Саутгемптон" дважды по 1:0 обыграл фаворита пары "Ливерпуль" Юргена Клоппа. В ответном матче ливерпульцы дома пропустили гол от Лонга на 90-й минуте.

Финал "Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед" пройдет на "Уэмбли" 26 февраля.

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи

Халл — Манчестер Юнайтед 2:1 (1:0)

Голы: Хаддлстоун 35 (пен), Ньяссе 85 — Погба 66.

Халл: Маршалл, Доусон, Магуайр, Таймон, Мейлер, Мэлоуни (Эвандро, 64), Хаддлстоун, Клукас, Ньяссе, Диоманде (Эрнандес, 70), Боуэн (Маркович, 59).

МЮ: Де Хеа, Джонс, Рохо, Дармиан, Смоллинг, Лингард (Руни, 79), Кэррик, Эррера, Погба, Рэшфорд (Феллайни, 90), Ибрагимович.

Первый матч — 0:2

Ливерпуль — Саутгемптон 0:1 (0:0)

Гол: Лонг 90.

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнолд, Ловрен, Матип, Лаллана, Хендерсон, Коутиньо (Вейналдум, 87), Джан (Ориги, 78), Фирмино, Милнер, Старридж.

Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Уорд-Проуз (Хейбьерг, 59), Редмонд (Симс, 81), Дэвис, Родригес (Лонг, 46), Ромеу.

Первый матч — 0:1

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