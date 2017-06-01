"МЮ" стал самым дорогим клубом Европы и согласовал контракт с Гризманном

Английский "Манчестер Юнайтед" — самый дорогой футбольный клуб Европы, сообщает сайт аудиторской компании KPMG.

Стоимость манкунианцев оценивается в 3,186 миллиарда евро. Оценка основана на методе финансового мультипликатора дохода, согласно которому рейтинг составлялся по пяти критериям: рентабельность, популярность, доходы от стадиона, доходы от телетрансляций и спортивный потенциал. В нем не учитывались спортивные и бизнес-результаты клубов в уходящем сезоне-2016/17.

В рейтинге "МЮ" обошел испанский "Реал" (3,057 млрд евро), с которым делил первенство в прошлогоднем отчете компании. Третью строчку занимает испанская "Барселона" (2,8 млрд). Далее в списке расположились немецкая "Бавария" (2,5 млрд), английские "Манчестер Сити" (2,04 млрд), "Арсенал" (2,02 млрд), "Челси" (1,7 млрд), "Ливерпуль" (1,4 млрд). Замыкают топ-10 — итальянский "Ювентус" (1,3 млрд) и английский "Тоттенхэм" (1,04 млрд).

В первую десятку, из которой "Тоттенхэм" вытеснил французский "ПСЖ", попали сразу шесть английских клубов. Впервые в рейтинге оказались: прошлогодний чемпион АПЛ "Лестер" (сразу занял в нем 16-е место), "Атлетик" из Бильбао и турецкий "Бешикташ". При очевидном доминировании английских клубов только у Испании есть еще два клуба, стоимость которых превысила €2 млрд — "Реал" и "Барселона". При этом стоимость "Атлетико" выросла сразу на 34%, а "Севильи" — +44%.

Согласно данным KPMG, общая стоимость 32 самых дорогих клубов Европы составляет 29,9 млрд евро, что на 14% больше, чем в прошлом году.

На фоне известия о том, что "МЮ" считается теперь самым дорогим брендом, клуб согласовал контракт с форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном. Теперь манкунианцам нужно активировать опцию выкупа 26-летнего нападающего, которая составляет 100 миллионов евро. Также известно, что "красные дьяволы" готовы платить французу 14 миллионов евро в год. В 36 матчах прошедшего чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и отдал 9 результативных передач. В прошлом году наряду с Криштиану Роналду и Лионелем Мессии Гризманн рассматривался в качестве третьего претендента на "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту мира.