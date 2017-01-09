"МЮ" разгромил "Рединг" Ракеля, "Плимут" Булвитиса удивил "Энфилд"

Прошли матчи 3-го раунда (1/32 финала) Кубка Англии по футболу, в которых принимали участие и клубы латвийских легионеров. Если с "Редингом" "Манчестер Юнайтед" справился более чем уверенно, то вот "Ливерпуль" на своем поле не сумел одолеть скромный "Плимут".

"МЮ" на "Олд Траффорд" забил "Редингу" из лиги Championship четыре безответных усилиями Руни, Марсьяля и Рэшфорда (оформил дубль). Ракель продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной еще в августе, его возвращение в строй планируется в этом месяце.

Вице-лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" принимал сегодня "Плимут" и не сумел размочить ворота команды, выступающей в четвертом по силе дивизионе (League Two) — 0:0. Латвийский защитник Наурис Булвитис наблюдал за ходом матча со скамейки запасных легендарного стадиона "Энфилд". Теперь в этой паре предстоит переигровка.

Лондонский "Арсенал" снова выручил Оливье Жиру, забивший на 89-й минуте победный гол в ворота "Престона" (2:1), чем избавил "канониров" от дополнительной игры в сезоне.

"Челси" и "Манчестер Сити" разобрались со своими соперниками достаточно легко: "синие" разгромили "Питерборо" (4:1), а "горожане" не оставили шансов "Вест Хэму" (5:0).

Отметим еще один матч "Эвертон" — "Лестер", в котором исход встречи решил бывший московский армеец Ахмед Муса. Клаудио Раньери выпустил не оправдывающего надежд нигерийца еще в первом тайме, а взорвался тот дублем в середине второго, благодаря чему действующий чемпион Англии увез победу — 2:1.

Кубок Англии-2017. 3-й раунд (1/32 финала):

Кардифф — Фулхэм 1:2 (1:2)

Голы: Пилкингтон (8) — Юхансен (14), Сессеньон (33)

Ливерпуль — Плимут 0:0

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнолд, Гомес, Морено, Эджариа (Лаллана, 75), Стюарт, Джан (Старридж, 63), Лейва, Оджо, Вудберн (Фирмино, 75), Ориги.

Мидлсбро — Шеффилд Уэнсдей 3:0 (0:0)

Голы: Лидбиттер (58), Негредо (67), де Рон (90)

Удаление: Айяла (М, 59).

Челси — Питерборо 4:1 (2:0)

Голы: Педро (18, 75), Батшуайи (43), Виллиан (52) — Николс (70)

Челси: Бегович, Терри, Зума, Иванович, Кэйхилл (Айна, 57), Лофтус-Чик (Аспиликуэта, 70), Чалоба, Педро, Виллиан (Канте, 73), Фабрегас, Батшуайи.

Удаление: Терри (Ч, 67).

Тоттенхэм — Астон Вилла 2:0 (0:0)

Голы: Дэвис (71), Сон Хын Мин (80)

Тоттенхэм: Ворм, Дэвис, Алдервейрелд (Нкуду, 70), Картер-Викерс, Триппьер, Уинкс, Дайер, Сиссоко (Онома, 84), Виммер, Сон Хын Мин, Янссен (Алли, 60).

Манчестер Юнайтед — Рединг 4:0 (2:0)

Голы: Руни (7), Марсьяль (15), Рэшфорд (75, 79)

МЮ: Ромеро, Блинд, Рохо (Джонс, 19), Смоллинг, Янг, Мата (Швайнштайгер, 78), Феллайни, Кэррик (Фосу-Менса, 78), Рэшфорд, Руни, Марсьяль.

Бристоль Сити — Флитвуд Таун 0:0

Сток Сити — Вулверхэмптон 0:2 (0:1)

Голы: Элдер Кошта (29), Доэрти (80)

Халл — Суонси 2:0 (0:0)

Голы: Эрнандес (78), Таймон (90)

Аккрингтон — Лутон 2:1 (1:0)

Голы: Макконвилл (45), Беклз (57) — Грэй (54)

Удаление: Ри (Л, 90).

Саттон Юнайтед — Уимблдон 0:0

Болтон — Кристал Пэлас 0:0

Бирмингем — Ньюкасл 1:1 (1:1)

Голы: Юткевич (42) — Мерфи (5)

Брентфорд — Истли 5:1 (5:1)

Голы: Барбе (9-пен.), Филд (17, 38), Вибе (23), Сойерс (45) — Обилейе (29)

Хаддерсфилд — Порт Вейл 4:0 (1:0)

Голы: Пэйн (28, 84), Палмер (73), Банн (80)

Уотфорд — Бертон 2:0 (1:0)

Голы: Кабаселе (21), Синклэйр (77)

Уиком — Стаурбридж 2:1 (0:0)

Голы: Вуд (47), Акинфенва (83) — Скарр (70)

Эвертон — Лестер 1:2 (0:0)

Голы: Лукаку (63) — Муса (66, 71)

Эвертон: Роблес, Фунес Мори, Уильямс, Бейнс, Холгейт (Деулофеу, 46), Дэвис, Баркли (Коне, 75), Бэрри, Коулмэн, Лукаку, Валенсия (Миральяс, 62).

Лестер: Шмейхель, Хут, Чилуэлл, Симпсон, Морган, Грэй (Фукс, 77), Ндиди, Дринкуотер, Менди, Олбрайтон (Капустка, 84), Ульоа (Муса, 35).

Вест Бромвич — Дерби Каунти 1:2 (1:0)

Голы: Филлипс (35) — Бент (51), Инс (54)

Барроу — Рочдейл 0:2 (0:1)

Голы: Хендерсон (17), Хендерсон (62)

Норвич — Саутгемптон 2:2 (0:1)

Голы: Уиттакер (52-пен.), Нейсмит (90+2) — ван Дейк (38), Йосида (67)

Ротерхэм — Оксфорд 2:3 (0:1)

Голы: Уорд (51), Адейеми (90) — Тэйлор (41), Эдвардс (80), Хэммингс (88)

Уиган — Ноттингем Форест 2:0 (1:0)

Голы: Григг (45), Вилдсхут (57)

Блэкпул — Барнсли 0:0

Миллуолл — Борнмут 3:0 (1:0)

Голы: Морисон (26), Каммингс (49), Фергюсон (90+3)

Брайтон — МК Донс 2:0 (1:0)

Голы: Кайяль (9), Хемед (72)

КПР — Блэкберн 1:2 (0:1)

Голы: Бидуэлл (61-пен.) — Линч (8-авт.), Фини (58)

Сандерленд — Бернли 0:0

Ипсвич — Линкольн Сити 2:2 (1:1)

Голы: Лоуренс (12, 86) — Робинсон (7, 65)

Престон — Арсенал 1:2 (1:0)

Голы: Робинсон (7) — Рэмзи (46), Жиру (89)

Арсенал: Оспина, Габриэл, Мустафи, Монреаль, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 83), Мэйтленд-Найлз (Холдинг, 90), Рэмзи, Джака, Ивоби, Перес (Рен-Аделед, 90), Жиру.

Вест Хэм — Манчестер Сити 0:5 (0:3)

Голы: Туре (33-пен.), Нордтвейт (41-авт.), Сильва (43), Агуэро (50), Стоунз (84)

МС: Кабальеро, Стоунз, Сабалета, Клиши, Отаменди, Сильва (Нолито, 58), де Брюйне (Алейш Гарсия, 68), Стерлинг, Туре (Делф, 78), Санья, Агуэро.