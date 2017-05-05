"МЮ" одолел "Сельту" в первом матче 1/2 финала ЛЕ

В первом полуфинальном матче Лиги Европы, который прошел в испанском Виго 4 мая, "Сельта" принимала английский "Манчестер Юнайтед" и уступила с минимальным счетом 0:1.