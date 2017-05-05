"МЮ" одолел "Сельту" в первом матче 1/2 финала ЛЕ

rus.DELFI.lv
пятница, 5 мая 2017 г. 15:30
В первом полуфинальном матче Лиги Европы, который прошел в испанском Виго 4 мая, "Сельта" принимала английский "Манчестер Юнайтед" и уступила с минимальным счетом 0:1.
Marcusas Rashfordas (dešinėje) džiaugiasi įvarčiu
© Reuters / Scanpix

Манкунианцы выглядели в этом поединке предпочтительнее и добились победы благодаря единственному голу, красиво забитому в середине второго тайма со штрафного Маркусом Рэшфордом. Голкипер испанской команды Серхио Альварес ожидал удар в ближний угол ворот, а мяч в итоге влетел в дальний.

Ответный поединок команды проведут на "Олд Траффорд" 11 мая.

Лига Европы-2016/17. 1/2 финала (первый матч):

Сельта Испания — Манчестер Юнайтед Англия 0:1 (0:0)
Гол: Рэшфорд (67)

Сельта: Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо (Бовю, 90), Ронкалья, Васс (Хосабед, 74), Радоя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гвидетти.

МЮ: Ромеро, Валенсия, Байи, Дармиан, Блинд, Погба, Феллайни, Лингард, Эррера, Мхитарян (Янг, 78; Смоллинг, 89), Рэшфорд (Марсьяль, 80).

Предупреждения: Феллайни (33), Мальо (66), Погба (85).

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