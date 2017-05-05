"МЮ" одолел "Сельту" в первом матче 1/2 финала ЛЕ

Манкунианцы выглядели в этом поединке предпочтительнее и добились победы благодаря единственному голу, красиво забитому в середине второго тайма со штрафного Маркусом Рэшфордом. Голкипер испанской команды Серхио Альварес ожидал удар в ближний угол ворот, а мяч в итоге влетел в дальний.
Ответный поединок команды проведут на "Олд Траффорд" 11 мая.
Лига Европы-2016/17. 1/2 финала (первый матч):
Сельта Испания — Манчестер Юнайтед Англия 0:1 (0:0)
Гол: Рэшфорд (67)
Сельта: Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо (Бовю, 90), Ронкалья, Васс (Хосабед, 74), Радоя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гвидетти.
МЮ: Ромеро, Валенсия, Байи, Дармиан, Блинд, Погба, Феллайни, Лингард, Эррера, Мхитарян (Янг, 78; Смоллинг, 89), Рэшфорд (Марсьяль, 80).
Предупреждения: Феллайни (33), Мальо (66), Погба (85).