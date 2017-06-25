Мутко призвал Лебедева "дать в морду" Жиркову

Глава РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что вице-спикеру Госдумы, члену исполкома РФС Игорю Лебедеву, оскорбившему полузащитника сборной России Юрия Жиркова, пора сделать выбор между политикой и футболом.

Ранее политик предложил "дать в морду" футболисту за то, что он был удален с поля в игре Кубка конфедераций против Мексики (1:2).

"Лебедев - политик и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС, - цитирует "Спорт-Экспресс" Мутко. - Мне кажется, что надо определиться - либо одно, либо другое. Жирков провел блестящий турнир, был одним из лучших игроков. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира.

Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков - игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет".

Российская сборная заняла в группе А третье место и не смогла пробиться в полуфинал Кубка Конфедерации, пропустив в следующую стадию турнира команды Португалии и Мексики.